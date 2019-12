El sector crític de C's marca el pas a Arrimadas perquè recondueixi el partit a centre

El vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, s'ha convertit en la veu oficial dels crítics de Ciutadans. De moment, Igea ha descartat presentar-se a les primàries, però només perquè espera que el suport a Arrimadas en l'Executiva sigui majoritari; per majoritari, Igea entén que superi el 90% dels vots, segons ha manifestat en declaracions a eldiario.es.





Si no és així, el líder castellanolleonès donaria un pas al front i competiria contra Arrimadas a les primàries internes de la formació. Per Igea, cal reconduir Ciutadans cap al centre polític, renegant per això del populisme i posicionant-se com una força frontissa que pugui pactar a dreta o esquerra en funció de l'aritmètica parlamentària.





Així mateix, Igea demana més protagonisme per als càrrecs intermedis de Ciutadans: "Al partit no pot haver 'palmeros' i és important la participació dels territoris", apunta en una clara crítica a l'hiperlideratge que va caracteritzar a Albert Rivera.





"Aquest partit ha de tolerar la discrepància dins de la lleialtat i crec que jo sóc el més lleial de tots", es defensa Igea. "De l'Assemblea de març hem de sortir més grans", desitja. Igea té l'aval d'haver plantat cara contra un procés de selecció a Castella i Lleó que el va defenestrar com a candidat en primera volta però que, després d'un recompte dels vots, la qual va fer pujar enfront de Silvia Clemente en descobrir una tupinada electoral.









EL SECTOR CRÍTIC REPRÈN LA BATALLA





Francisco Igea sempre es va manifestar en contra de la línia política seguida per Albert Rivera. A l'igual que Luis de Guindos --amb qui comparteix una estreta relació de amistat--, Igea va recolzar la posició de Toni Roldán de cercar un acostament amb el PSOE i renunciar al veto contra Pedro Sánchez.





Ara, Igea pretén que Arrimadas rectifiqui el rumb emprès per l'anterior secretari general per reubicar Ciutadans en un centre que, segons entén el vicepresident castellanolleonès, el partit va abandonar per lluitar per la primogenitura de la dreta.