La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, ha afirmat que, després dels esdeveniments polítics d'aquest dijous, "avui més que ahir" l'acord a tres que planteja el seu partit amb el PSOE i el PP per desbloquejar la formació de govern "pot ser una realitat".





Així ho ha assenyalat en un acte organitzat a Madrid per reivindicar "la via dels 221 escons", que, al seu parer, ofereix una majoria parlamentària estable i capaç d'impulsar les reformes d'Estat que necessita Espanya.





Una opció d'"estabilitat" i "moderació" que veu "més propera ara", per si fracassa el pla del president de Govern central en funcions, Pedro Sánchez: "un Govern feble amb populistes dins" (Unides Podem) i "que depèn de nacionalistes l'objectiu del qual és trencar Espanya".









PRESÈNCIA DE FRANCESC DE CARRERAS





Al costat d'Arrimadas, ha reivindicat aquesta opció l'exdiputat socialista Jesús Cuadrado. A més, a l'acte hi ha assistit Francesc de Carreras, que va estar entre els intel·lectuals fundadors de Cs i que en els últims temps havia estat crític amb l'estratègia d'Albert Rivera com a president.





La portaveu parlamentària de la formació taronja s'ha referit en concret a la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha inhabilitat per a càrrec públic al president de la Generalitat, Quim Torra.





Segons ha indicat, fins a aquest dimecres Torra era "un interlocutor més" per a Sánchez en la seva recerca de suports per ser investit president, però ara ha estat condemnat per desobeir a la Junta Electoral Central (JEC) quan aquesta li va exigir retirar d'edificis públics els símbols a favor dels polítics independentistes presos.





Així mateix, Arrimadas ha esmentat la resolució de Tribunal de Justícia de la Unió Europea que estableix que l'exvicepresident català i líder d'ERC, Oriol Junqueras, va accedir a la seva condició d'eurodiputat i, per tant, a la immunitat, des del moment en què va ser elegit com a tal.





Una decisió judicial que, segons ha aclarit, "en cap cas anul·la ni qüestiona la condemna" que el Tribunal Suprem va imposar a l'exvicepresident de la Generalitat pel seu paper en el procés independentista.





Arran d'aquesta última notícia, ERC ha anunciat que no tornarà a seure a negociar amb el PSOE la investidura de Pere Sánchez fins que l'Advocacia de l'Estat no es pronunciï en relació amb la sentència del TUE sobre la immunitat de Junqueras.





"PERILL EVIDENT" PER L'ECONOMIA ESPANYOLA





Arrimadas considera que aquests fets "s'acosten una miqueta més" l'opció d'un pacte entre el PSOE, el PP i Cs, "no per convicció" el candidat socialista, sinó "potser per necessitat". Per això, mentre Sánchez no sigui investit amb el suport de Unides Podem i altres formacions, seguirà insistint en ella, segons ha subratllat.





La exlíder de Ciutadans a Catalunya ha advertit del "perill evident" que representaria per a l'economia espanyola el Govern que vol constituir Sánchez, amb dues forces polítiques, PSOE i Podem, "competint a veure qui és més populista i qui promet més coses".





Així mateix, ha rebutjat la presència de Podem a l'Executiu perquè els seus representants "repeteixen les tesis d'ERC" en considerar presos polítics als condemnats pel 'Procés', advocar per la seva excarceració, defensar el dret d'autodeterminació a Catalunya i dir que algunes regions espanyoles són nacions.





CESSIONS AL NACIONALISME





Per això, "la via 221 no és només perquè ERC no tingui les claus d'Espanya, que ja és prou humiliant", si finalment accedeix a permetre la investidura de Sánchez, sinó per evitar que Unides Podem entri al Govern espanyol, segons ha explicat.





A més, Arrimadas creu que aquest "Govern Frankenstein" farà cessions al nacionalisme que posaran "en perill la convivència a Espanya", fomentarà el nacionalisme en altres comunitats a part de Catalunya, potenciarà les forces regionalistes que "no tenen un projecte nacional" i intentarà "acabar amb moltes llibertats".





Davant d'això, la portaveu al Congrés creu que el PSOE i el PP han de "deixar de cavar la trinxera de vermells i blaus" i acceptar el pla de Cs que Sánchez governi en solitari acordant prèviament uns acords d'Estat amb 'populars' i 'taronges'.





"Si no ho fem, ara, serà molt difícil que puguem revertir aquesta degradació del projecte col·lectiu", ha avisat.





D'altra banda, ha acusat el PP de ser reticent al pacte a tres perquè està pensant en els seus interessos electorals. Segons ha dit, els populars creuen que el Govern central de PSOE i Podem ho farà "tan malament" que les següents eleccions les guanyaran ells i podran governar.





El problema, segons Arrimadas, és que "potser ja no hi ha Espanya que governar" i que qui podria sortir més beneficiat a les urnes és Vox. "Jo prefereixo als populistes en l'oposició a que estiguin en el Govern", ha afegit.