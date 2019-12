El Govern central aplicarà amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener la pujada del sou dels funcionaris

El Govern aprovarà la pujada mínima compromesa de el 2% de l'salari dels empleats públics en 2020, a la qual podria sumar-se un 0,3% de fons addicionals, un cop es constitueixi un Executiu amb plenes funcions i s'aplicarà amb caràcter retroactiu des del 1 de gener de el nou exercici.





D'aquesta manera, l'increment retributiu no veurà la llum amb l'entrada de l'any nou, sinó que haurà de transcórrer uns dies o unes setmanes fins que es formi un Executiu plenament operatiu que pugui aprovar la pujada salarial.





El ministre de Política Territorial i Funció Pública en funcions, Luis Planas, ja va explicar fa unes setmanes que, a nivell legal, un Govern en funcions no pot dur a terme aquest augment, però va aclarir que aquest serà meritat amb data 1 de gener.





La pujada prevista per l'Executiu per al 2020 preveu un nivell mínim d'alça de l'2,3% (increment de l'2% més un 0,3% de fons addicionals), que calcula que tindrà un cost de 3.264 milions d'euros. També preveu l'equiparació salarial entre forces i cossos de seguretat de l'Estat.





Es tracta d'un dels escenaris recollits en el II Acord per a la millora de l'ocupació pública acordat entre el Ministeri de Funció Pública i els principals sindicats de la funció pública (CSIF, CCOO i UGT) en 2018, amb el Govern de Mariano Rajoy, que recollia un increment de l'salari de funcionaris de l'1,7% per 2018, de l'2,25% per a 2019 i de el 2% per al 2020, al que es podia afegir més augment en funció de l'creixement i fons addicionals.





Malgrat l'alça de l'2,3% previst per al 2020, el Pla Pressupostari remès pel Govern a l'octubre a Brussel·les assenyalava que, en l'escenari més optimista, es podria produir una pujada de l'3,3% per la suma d'un 1% addicional lligada a un avanç de l'PIB igual o superior a l'2,5%, escenari que elevaria el cost fins als 4.575.000 d'euros.





En 2019 la pujada ha estat finalment de l'2,5% per la suma addicional d'un 0,25%, a causa que el PIB va registrar un increment igual o superior a el 2%, i per a aquest any, l'Executiu ja assumeix que la pujada de funcionaris serà de l'2,3% (pujada fixa de el 2% més 0,3% de fons addicionals).





Des dels sindicats, CCOO, UGT i CSIF han reclamat en diferents reunions a l'Executiu l'aprovació de la pujada salarial des de l'1 de gener. De fet, han arribat a celebrar mobilitzacions i CSIF va lliurar a La Moncloa un informe jurídic per poder aplicar aquesta pujada des del mes de gener.