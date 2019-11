Funcionaris es mobilitzen per cobrar l'augment de sou al gener

Els funcionaris de l'Estat es mobilitzen dijous per demanar a Govern cobrar al gener l'increment salarial anual, ja que el Govern ha assenyalat que fins que no aprovi els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) no aplicarà la pujada de sou.









Els treballadors es concentren dijous a les delegacions i subdelegacions de Govern, després de conèixer la decisió d'Hisenda de retardar l'augment de salari i no aprovar per decret la pujada de el 2 per cent en el sou dels empleats públics.





D'aquesta manera, els funcionaris hauran d'esperar a la formació de el nou Govern i a l'aprovació dels PGE, però alhora volen pressionar l'executiu de Pedro Sánchez per cobrar a temps el que els correspon.





El Govern no actua igual amb els pensionistes, que percebran les quantitats previstes, però amb l'actual conjuntura, els sindicats assumeixen que l'1 de gener encara hi haurà Govern en funcions i es retardarà l'augment de sou pactat per al 2020, de manera que els funcionaris iniciaran l'any amb el salari congelat.





La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), que és el sindicat més representatiu de el sector de les administracions públiques, preveu convocar mobilitzacions en el conjunt de país per exigir la pujada salarial a partir de l'1 de gener.





Les manifestacions tindran lloc de 11 a 12 dijous a les delegacions i subdelegacions de Govern central.