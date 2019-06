CSIF reforça posicions a Catalunya entre els funcionaris de l'Administració de Justícia

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha avançat posicions a Catalunya entre els funcionaris de l'Administració de Justícia. El sindicat continua sent la primera força sindical a l'Administració de Justícia a Girona.









En les eleccions sindicals de Justicia, Girona revalida el seu primer lloc, aconseguint 8 delegats, per davant del STAJ. Lleida amb 4 delegats (1 més que en les anteriors eleccions) com a segona força sindical després de STAJ i desbancant a la UGT que perd 2 delegats i es queda amb 1. Barcelona segueix sent la segona opció per als empleats públics de Justícia i Tarragona com a tercera força sindical.





Després dels resultats obtinguts, la representació a la Mesa Sectorial de Justícia a Catalunya la ostentaran únicament els sindicats: CSIF, STAJ i CC.OO.





A nivell nacional, CSIF segueix sent la primera força sindical revalidant el primer lloc amb un 34 per cent, per sobre de STAJ (23), CCOO (20) i UGT (10,8).