Ryanair acumula set anys consecutius com l'aerolínia amb pitjor reputació del món

Per setè any consecutiu, Ryanair ha estat elegit pels usuaris com la pitjor aerolínia de curt recorregut de l'món, segons el rànquing que publica l'organització britànica 'Which?'.





El llistat es realitza en base a les puntuacions dels enquestats en qüestions com la puntualitat, l'embarcament, la qualitat del menjar i la beguda, la comoditat dels seients o el preu.





El servei de la companyia irlandesa no arribaria a un aprovat, amb una nota de 44 sobre 100. Entre les queixes més habituals hi ha els sobrecostos ocults quan es realitza una reserva on-line.





Després Ryanair es troben a la cua del rànquing de pitjors companyies de curt abast Vueling Airlines (54%) i British Airways (55%).





Al capdavant d'aquesta llista se situen la britànica Aurigny (82%), Jet2 (79%) i SAS Scandinavian Airlines (74%).





L'organització també ha realitzat una altra classificació, tenint en compte a les companyies de llarg recorregut, on Singapore Airlines (88%) se situa al capdavant. Després li segueixen Emirates (79%) i Virgin Atlantic (76%).





Les pitjors aerolínies de llarg recorregut, segons 'Which?' són Etihad Airways (56%) British Airways (55%) i American Airlines (48%).