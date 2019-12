Nova denúncia d'USOC a Ryanair per "cessió il·legal" de treballadors

Usoc ha tornat a presentar una denúncia contra Ryanair davant la Inspecció de Treball de Barcelona en considerar que l'aerolínia irlandesa està fent "cessió il·legal" de treballadors i no està aplicant el conveni col·lectiu subscrit.









En la denúncia, el sindicat afirma que Ryanair "té empleats en situació irregular", ja que té treballadors contractats a Irlanda aplicant-los el conveni d'aquest país.





No obstant això, defensa que no els aplica aquest conveni en la seva totalitat, sinó "en aquells punts del seu interès per temes econòmics, produint-se una discriminació amb treballadors de nacionalitat espanyola".





Això es tradueix en que no es retribueixen algunes ajudes, com les de a famílies amb dos o més fills, i aplica diferents condicions salarials tot i realitzar idèntiques funcions i amb el mateix grup professional reconegut.





Usoc recorda que al gener es va aconseguir un acord pel que fa al conveni col·lectiu que "no s'està complint, causant un greu perjudici als drets laborals, socials i econòmics dels treballadors afectats".





"A causa de la confusió de l'aplicació del conveni col·lectiu, entenem que ens trobem davant d'una cessió il·legal de treballadors", assegura el sindicat.