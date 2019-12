Els sindicats demanen a Ryanair davant l'Audiència Nacional per l'ERO

Els sindicats USO, Sitcpla, que representen els tripulants de cabina (TCP) de Ryanair, i Sepla de pilots han presentat a l'Audiència Nacional (AN) la demanda d'impugnació de l'acomiadament col·lectiu plantejat per l'aerolínia i que afectarà 224 treballadors.





Els sindicats destaquen que el procediment està "ple de múltiples irregularitats i incompliments de la legislació laboral espanyola". En la demanda, les tres organitzacions argumenten que les "il·legalitats" de Ryanair "han de conduir a l'AN a declarar la nul·litat o no ajustat a dret l'acomiadament col·lectiu plantejat".





Segons han assenyalat en un comunicat conjunt, en la demanda es prova que les causes productives i organitzatives en què Ryanair basa la seva decisió de presentar l'ERO "no queden acreditades" i que alguna d'elles "són inexistents".





Ryanair argumentava com a motius d'aquesta decisió el retard en el lliurament dels Boeing 737 MAX; la ineficiència de les bases de Lanzarote, Gran Canària i Tenerife per les tarifes baixes; l'elevat cost d'operacions i la incertesa davant el 'Brexit' i el seu impacte en el negoci a Canàries, així com la disminució de la demanda a l'aeroport de Girona durant la temporada d'hivern.





Els sindicats demandants defensen que l'aerolínia no ha pogut demostrar el descens en la demanda ni en la facturació en les operacions en les bases canàries, de la mateixa manera que no s'ha pogut acreditar canvis en l'operativa de Girona, sent l'estacionalitat de l'activitat "una constant des de l'obertura de la base".





Pel que fa a l'endarreriment en els lliuraments dels 737 MAX, "fet que sí és constatable", els sindicats esgrimeixen que no pot argumentar com a causa productiva, ja que Ryanair preveu en el seu Informe Anual de 2019 disposar d'unes 60 aeronaus immobilitzades com a estratègia estacional .





Pel que fa a les causes organitzatives, referides a canvis en els sistemes o mètodes de treball o la manera d'organitzar la producció, l'aerolínia no les inclou en l'informe tècnic ni en la memòria, "limitant-se exclusivament a proposar el tancament de bases".





IRREGULARITATS EN LA NEGOCIACIÓ I "XANTATGE" A GIRONA





La demanda també recull les "múltiples irregularitats" comeses per Ryanair, segons el parer dels esmentats sindicats, en tot el procediment des de l'anunci de l'ERO fins a l'actualitat, tant des del punt de vista formal com de conducta.





Les tres organitzacions sindicals destaquen fets denunciables per part de la companyia com que no demanés un informe als sindicats, tot i l'advertència de la Direcció general de Treball, alguna cosa que va fer l'últim dia de consultes, a més de no presentar un pla de recol·locació extern o la diferència entre la comunicació de decisió final de l'empresa als representants sindicals i la presentada a l'autoritat laboral.





L'escrit també fa al·lusió a la posició "immobilista" mantinguda per part de l'aerolínia durant el procés de negociació, "sense fer propostes de veritable contingut negociador i inflexible amb la decisió de tancament de les quatre bases" i la seva negativa a compensar la pèrdua retributiva dels membres de la comissió negociador que, al no volar, han vist minvats els seus salaris.





En aquest sentit, també assenyalen que l'empresa ha programat un descens dels vols per als treballadors afectats, operant-los "amb personal d'altres bases", per reduir la retribució que impacta en el càlcul de les indemnitzacions dels acomiadaments, que es comunicaran a gener de 2020.





A més, també recullen que l'aerolínia irlandesa hagi tingut com "tònica general" promoure solucions individuals al marge del període de consultes, com passar a altres empreses del grup amb pitjors condicions, permisos sense sou o el trasllat de treballadors afectats.





Finalment, la demanda també conté un apartat en el qual analitza la situació de l'empresa a la base de Girona i que els sindicats consideren una "autèntica coacció, frau de llei, intent d'engany i un clar exemple d'incompliment de l'obligació de negociar amb bona fe".





Com expliquen en el comunicat, en la penúltima reunió del període de consultes, Ryanair va fer una proposta en què condicionava no tancar la base de Girona, deixant-la com a base estacional i amb la conversió de contractes de la plantilla a fixos discontinus, a canvi de que els sindicats acceptessin les condicions de l'ERO per a la resta de treballadors afectats, en termes de mínims legals.