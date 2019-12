Ryanair es queda a Girona

Ryanair mantindrà finalment la seva base en l'Aeroport de Girona després de pactar amb els empleats un acord que evita el seu tancament i que consisteix que els treballadors signin una modificació del seu contracte, passant de la modalitat de contracte fix permanent a fix discontinu.













La portaveu d'Usoc a Ryanair Lídia Arasanz ha assenyalat que "hi va haver una reunió a finals de novembre i es va dir als treballadors que si es volia mantenir la base, la majoria d'empleats havien de signar aquesta novació de contracte".





A la base de Ryanair a Girona hi treballen unes 164 persones -incloent en aquesta xifra les agències Workforce i Crewlink-, i els empleats que no hagin signat aquesta modificació de l'contracte, el límit finalitzava el 5 de desembre, estaran acomiadats en el marc de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) anunciat per l'aerolínia irlandesa.





Arasanz ha explicat que els nous contractes entraran en vigor l'1 de gener i contenen "clàusules super abusives", ja que, segons ha explicat, no mantenen l'antiguitat del treballador i tampoc reconeixen la categoria de tripulant de cabina, sinó que se'ls defineix com a agents de servei a el client.





En el cas de les bases de Tenerife Sud, Las Palmas de Gran Canària i Lanzarote es manté el seu tancament per al proper 8 de gener.





En principi, el procés d'acomiadament col·lectiu anunciat per Ryanair afectava inicialment un total de 512 tripulants de cabina i pilots, incloent el tancament de les bases canàries i també la gironina.





L'aerolínia irlandesa va justificar el tancament o reducció de diverses de les seves bases a causa de la incertesa del Brexit, així com del lliurament tardana de fins a 30 avions 737 MAX aquest hivern, si bé va assegurar que cap ruta es veuria afectada, ja que serien ateses per vols des d'altres bases.