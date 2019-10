Ryanair ofereix recol·locacions a Polònia, Croàcia i el Regne Unit

Ryanair ha plantejat als sindicats la possibilitat de recol·locació per als treballadors afectats per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) a Espanya cap a altres bases de la companyia a Europa, com Polònia, Croàcia o el Regne Unit.













Així ho ha comunicat USO després de la reunió mantinguda el divendres entre l'empresa i sindicats per abordar la negociació de l'ERO que deixarà sense feina 432 treballadors a Catalunya i Canàries pel tancament de les bases de Girona, Tenerife Sud, Les Palmes de Gran Canària i Lanzarote, previst per al pròxim 8 de gener.





L'aerolínia ha plantejat un pla de recol·locació per als treballadors, oferint trasllats a bases en països com Polònia (on es contracta a través de Buzz), a Croàcia (on es contracta a través d'Air Malta) o Regne Unit (on es contracta a través de Ryanair DAC UK).





El sindicat matisa que no es mantindrien ni les condicions ni la legislació espanyola, ja que es canvia de país, a més que no es mantindria tampoc l'antiguitat perquè seria una novació contractual.