El sindicat USO ha denunciat aquest divendres l'acomiadament de tres tripulants de cabina de Ryanair que van secundar la vaga pel tancament de quatre bases a Espanya el passat mes de setembre.





Concretament, es tracta de dos treballadors de la base de Tenerife i una tripulant de la base de Màlaga, que van rebre les seves cartes d'acomiadament per "exercir el seu dret a vaga ia no realitzar la venda a bord", segons explica USO.





El sindicat assegura que ja ha denunciat aquests fets davant Inspecció de Treball i, la propera setmana, es presentaran les corresponents demandes per acomiadament improcedent.









"A Ryanair no n'ha tingut prou amb impedir que els seus treballadors secundessin una vaga legal contra el tancament de quatre bases operatives o amb dificultar la tasca d'Inspecció de Treball, sinó que, a més, segueix amb la seva campanya d'acovardir i coaccionar la plantilla" ha denunciat el secretari d'Organització d'USO-Ryanair, Jairo Gonzalo, qui també ha instat el Govern a posar límits a l'aerolínia perquè respecti les lleis espanyoles.





Des del sindicat detallen que, en el cas dels dos tripulants de Tenerife Sud, el dia 2 de setembre van ser notificats com a serveis mínims per a un vol. El mateix dia de la vaga, l'empresa va tractar de canviar a tots dos treballadors l'activitat i notificar-una nova carta de serveis mínims.





Ells entenen, i així ho manifesten, que, si l'activitat original per la qual estan notificats no es va a dur a terme, són lliures d'exercir el seu dret a vaga. Sense donar explicacions, el responsable allí present els demana que esperin durant més de quatre hores, quan descobreixen que el seu vol està en l'aire i està sent operat per la tripulació de l'altra base, fet que denuncien davant la Guàrdia Civil.





Ryanair els hauria acusat de no haver obeït l'ordre d'un superior d'operar un vol de servei mínim i d'abandonar el seu lloc de treball sense autorització, "quan el que van fer va ser exercir el seu dret a vaga, atès que no es poden notificar o modificar serveis mínims en el transcurs d'una jornada de vaga", ha apuntat Gonzalo.





L'acomiadament de la sobrecàrrec de Màlaga té la seva causa en la negativa de la treballadora a prestar el servei de venda a bord. En un vol, també del 2 de setembre, la sobrecàrrec li explica al comandant de l'avió que no li pot vendre l'oferta de menú a bord perquè no és un servei mínim, li ofereix altres alternatives (entrepans, aigua, infusions, cafès o snacks ) que rebutja, i posteriorment el comandant reporta el fet.