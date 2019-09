Els sindicats denuncien les pràctiques "mafioses" de Ryanair

Els sindicats USO, Sitcpla, representants dels tripulants de cabina (TCP) de Ryanair, i el de pilots Sepla han denunciat aquest dimarts les pràctiques "mafioses" d'aquesta aerolínia per "acovardir" als seus treballadors davant les jornades de vaga que han convocat les tres organitzacions, així com que el Govern s'està "fent el mort" davant el "joc pervers de la companyia".









Així ho ha relatat el responsable de Relacions Externes de Sitcpla, Antonio Escobar, durant la roda de premsa conjunta dels tres sindicats. Escobar ha assenyalat que la vulneració del dret a vaga dels treballadors de Ryanair s'ha de l'establiment per part del Ministeri de Foment d'uns serveis mínims "vuitcentistes" que consideren que l'operador "es portarà bé i respectarà els drets de els treballadors", mentre que l'aerolínia "basa el seu miracle" en"estrènyer i acovardir" els treballadors per aconseguir operar tots els vols durant les aturades.





USO i Sitcpla han convocat 10 jornades de vaga els dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de setembre, mentre que el SEPLA ho ha fet per als pilots els dies 19, 20, 22 , 27 i 29 de setembre en protesta pel tancament de les bases de Gran Canària, Tenerife Sud, Lanzarote i Girona anunciat per Ryanair, que suposarien un acomiadament col·lectiu d'uns 520 treballadors a partir del gener, uns 150 pilots i 350 TCP. En concret, unes 164 persones a Girona, 156 a Tenerife Sud, 110 a Las Palmas i 82 a Lanzarote.





Per a la vaga de TCP, Foment ha fixat uns serveis mínims amb els que Ryanair està obligada a garantir el 100% dels vols no peninsulars, el 60% dels peninsulars i internacionals amb desplaçament igual o superior a cinc hores i el 35% de els vols peninsulars amb temps de desplaçament inferior a cinc hores.





Durant les cinc jornades de vaga que ja han celebrat els TCP, la companyia només ha cancel·lat 14 vols, sis a la primera jornada i vuit a la segona. El secretari d'Organització d'USO-Ryanair, Jairo Gonzalo, ha assenyalat que se senten "desemparats" pel Govern central, que els deixa "sols" davant "una multinacional que es nega a aplicar la legislació del país".





A més, Gonzalo ha denunciat que l'aerolínia està fent "pràctiques mafioses" durant el desenvolupament de la vaga. En concret, ha indicat que hi ha hagut advocats de la companyia a les sales de signatures perquè els inspectors de Treball "no poguessin fer la seva feina"

entrevistant als treballadors, al·legant "que els podria provocar estrès", així com que hagi realitzat avisos a la Guàrdia Civil que els treballadors estaven "molestant" als passatgers quan els estaven indicant que no realitzarien el servei de venda a bord.





EXPEDIENTS SANCIONADORS





Així mateix, ha ressaltat l'"excés" de personal de guàrdia i que la companyia està obrint expedients sancionadors a diversos treballadors, als quals citen a la seu central a Dublín, per no respondre a les trucades de la companyia quan no se'ls havia notificat seva condició de "guàrdia" i per no fer el servei de venda a bord, "únic àmbit en el qual poden exercir el seu dret a vaga".





Per la seva banda, el delegat de Sepla Ryanair, Francisco Gómez, ha reitrado que el tancament d'aquestes quatre bases "no té causes objectives que ho justifiquin" i que les pràctiques de la companyia semblen de "la Gestapo", ja que està oferint als companys basats en altres destinacions treballar durant les vagues a Espanya.





Gómez també ha destacat la precarietat laboral dels treballadors de Ryanair, que està "filant encara més prim i fent el low cost del low cost", i per la qual alguns treballadors són "falsos autònoms", amb l'"estrès" que això comporta, i que necessiten la seva pròpia assegurança de responsabilitat en el cas que ocorri algun incident perquè no estan coberts pel de l'empresa.





INCERTESA A LA BASE DE GIRONA





Pel que fa al tancament de la base de Girona, Gonzalo ha posat en valor que "sembla que comença a tenir alguna esperança", ja que després de l'última reunió mantinguda per la companyia amb la Generalitat de Catalunya l'aerolínia ha assenyalat que "la decisió està en estudi".





En aquest sentit, han indicat que la base portuguesa de Faro, que la companyia també va incloure en el seu programa de tancaments, ha aconseguit evitar-ho a través de la reducció de plantilles, salari base i activitat.





No obstant això, Gómez ha considerat que aquest anunci torna a provocar "por" entre els treballadors, ja que la possibilitat d'evitar el tancament pot condicionar la seva disposició per lluitar pels seus drets.





D'altra banda, Gonzalo també ha indicat que el Govern de Canàries es veu immers en "lluites partidistes" i s'està enfocant més en el "problema de la connectivitat" que en el laboral, pel que demana més implicació d'aquesta Administració en la lluita dels treballadors de l'aerolínia.