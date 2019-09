Ryanair no es mou gens ni mica malgrat la sisena jornada de vaga

Ryanair s'enfronta aquest diumenge a la sisena de les deu jornades de vaga convocades pels sindicats USO i Sitcpla per als tripulants de cabina (TCP) de l'aerolínia contra el tancament el proper gener de les bases de Tenerife Sud, Gran Canària, Lanzarote i Girona.









Igual que durant les tres anteriors, l'aerolínia no ha cancel·lat cap vol prèviament, a diferència de les dues primeres jornades, quan va anunciar l'anul·lació de sis i vuit vols.





Per a la vaga, convocada per als dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de setembre, Foment ha fixat uns serveis mínims amb els que Ryanair està obligada a garantir el 100% dels vols no peninsulars, el 60% dels peninsulars i internacionals amb desplaçament igual o superior a cinc hores i el 35% dels vols peninsulars amb temps de desplaçament inferior a cinc hores.





Els sindicats van catalogar aquests serveis mínims de "abusius" i critiquen que el Govern es "posi de perfil", motiu pel que han realitzat diverses concentracions davant del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social per protestar.





Ryanair ha assenyalat que la vaga no té sentit perquè el tancament de les bases és "irreversible" i es justifica amb el retard en les entregues dels Boeing 737 MAX, el que ha obligat a tancar aquestes bases "deficitàries" i insisteix als sindicats que tornin a les negociacions.





A més dels TCP, SEPLA també ha convocat vaga per als pilots els dies 19, 20, 22, 27 i 29 de setembre. El tancament de les bases afectarà 512 treballadors de Ryanair entre pilots i TCP, en concret, 164 persones a Girona, 156 a Tenerife Sud, 110 a Las Palmas i 82 a Lanzarote.