La Generalitat sanciona Ryanair per vulnerar el dret a vaga

La Generalitat ha proposat sancionar amb 44.000 euros a Ryanir per considerar que vulnera el dret a vaga i per obstrucció de l'acció inspectora, han explicat fonts de la Conselleria de Treball de la Generalitat.









La multa serà de 24.000 euros per la vulneració del dret a vaga i de 20.000 euros per l'obstrucció a la inspecció.





El sindicat Unió Sindical Obrera de Catalunya (Usoc), que ja havia acusat l'aerolínia de vulnerar el dret a vaga dels treballadors, ha considerat positiva la imposició de sancions per part d'Inspecció de Treball.





Per a la vaga, convocada per als dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de setembre, el Ministeri de Foment ha fixat uns serveis mínims amb els que Ryanair està obligada a garantir el 100% dels vols no peninsulars, el 60% dels peninsulars i internacionals amb desplaçament igual o superior a cinc hores i el 35% dels vols peninsulars amb temps de desplaçament inferior a cinc hores.





"Confiem que, dins de les competències autonòmiques de Treball, s'exigeixi a Ryanair un mínim respecte al dret de vaga i que l'actuació inspectora durant les convocatòries d'aturades constati tots els incompliments de la companyia irlandesa", ha sostingut la portaveu d'USO-Ryanair a l'Aeroport de Girona, Lidia Arasanz.