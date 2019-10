Ryanair confirma que hi haurà 432 acomiadaments a Espanya

L'aerolínia irlandesa Ryanair ha confirmat aquest dimarts als sindicats que efectuarà a Espanya un total de 432 acomiadaments, dels quals 327 seran tripulants de cabina (TCP) i 105, pilots.









Segons ha informat el sindicat USO, del total d'acomiadaments 220 corresponen a tripulants contractats directament per Ryanair; 85 a tripulants contractats per l'agència Workforce, i altres 22 són tripulants lligats a Crewlink.





Aquest dimarts han tingut lloc tres reunions a Madrid sobre l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que posarà en marxa amb el tancament el proper 8 de gener de les bases de Girona, Tenerife Sud, Les Palmes de Gran Canària i Lanzarote.





En les trobades amb Ryanair i les agències Crewlink i Workforce, s'ha traslladat que Tenerife i Girona seran les bases més afectades, amb 100 acomiadaments en cadascuna d'elles, seguides de Las Palmas, amb 69 acomiadaments, i Lanzarote, amb 58.





Segons ha informat USO, l'aerolínia Ryanair ha aportat la documentació acreditativa d'aquest ERO, tot i que el sindicat no ha pogut analitzar-la en profunditat. "El que podem constatar, lamentablement, és la inclusió definitiva de la base de Girona dins de les bases afectades. Per tant, confirmem que l'ERO afecta Gran Canària, Tenerife Sud, Lanzarote i Girona", ha explicat Gustavo Silva, secretari general d'USO-Ryanair.





En una primera reacció i a falta d'analitzar detingudament el dossier justificatiu del procediment de regulació d'ocupació col·lectiu proposat per les bases afectades, des del sindicat han indicat que les causes de l'ERO no estan justificades.





En qualsevol cas, s'han fixat dues noves dates per començar les negociacions, els propers 25 i 30 d'octubre, en què després d'analitzar la documentació aportada, el sindicat s'ha compromès a fer "tot el possible per frenar aquest procés o minimitzar al màxim les pèrdues d'ocupació ", ha indicat Helena Serrano, de Sitcpla.