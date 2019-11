Revés per a Ryanair: un jutgessa tomba la política abusiva d'equipatge de l'aerolínia

Ryanair acaba de perdre als tribunals un cas que pot marcar una inflexió en la seva política d'equipatge. Una jutge de Madrid ha considerat nul·la la clàusula de l'aerolínia --aprovada a l'agost de 2018 i que va entrar en vigor el passat 1 de novembre-- per la qual s'obliga als passatgers a abonar una tarifa per pujar una maleta de mà a l' avió.





La sentència sosté que haver de pagar per pujar a bord l'equipatge de mà és una disposició "abusiva en retallar els drets que el passatger té reconeguts per llei [art. 97 de la Llei de Navegació Aèria], generant un desequilibri de prestacions entre les parts contractants en perjudici del consumidor". Per això, el tribunal sentència que aquesta clàusula és nul·la i que ha de ser eliminada de qualsevol contracte.









En el cas concret que ha estat vist pel jutjat del Mercantil número 13 de Madrid, a una passatgera que va prendre un vol des de Barajas amb direcció a Brussel·les se li va fer pagar 20 euros per poder portar a la cabina la seva maleta de mà, amb un pes de 10 quilos, ja que no hi havia comprat el seu bitllet amb la nova tarifa prioritària adoptada per la companyia irlandesa.





La jutge recorda en la seva argumentació que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja va distingir en el passat entre l'equipatge per facturar --que no es considera un servei indispensable pel qual hagin de pagar els usuaris del transport de passatgers- i aquell equipatge "de mà o no facturat", que pot anar des d'un bossa de mà a una maleta de mida reduïda, pel qual el TJUE va estimar que "la companyia està obligada a transportar sense poder exigir cap tipus de suplement o sobrecost sobre el preu del bitllet al passatger".