Els sindicats impugnaran l'ERO de Ryanair

Els sindicats USO, Sitcpla i Sepla han signat un escrit conjunt en què manifesten la seva intenció de portar davant els tribunals a Ryanair i demanar la nul·litat de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que la companyia va aplicar a 432 treballadors a les bases de Girona, Tenerife Sud, Lanzarote i les Palmes de Gran Canària en considerar que l'aerolínia no ha justificat les causes del tancament.









Aquest dijous es va celebrar la sisena i última reunió de la companyia amb els sindicats sobre les negociacions de l'ERO, que va acabar sense un acord entre les parts.





Els sindicats venien reclamant que no es produís cap acomiadament, sinó que la companyia traslladés els treballadors a altres bases dins d'Espanya.





No obstant això, l'empresa únicament ha ofert la possibilitat de compensar els treballadors amb el mínim de 20 dies per any treballat que estableix la llei. Pel que fa als trasllats, des Ryanair s'ha insistit que no hi ha un sol quota a Espanya, de manera que el trasllat ha de ser a l'estranger.





Per això, la secretària de Comunicació d'USO-Ryanair, Lidia Arasanz, ha indicat en un comunicat que l'aerolínia "ha fallat des del minut un a la defensa del seu ERO", sense oferir justificacions, "entre altres coses, perquè no pot". Per a això, ha explicat que es tracta d'una companyia "de les més rendibles d'Europa", per la qual cosa ha esgrimit que "obeeix més a una caça de bruixes sindical".





D'altra banda, Sepla ha criticat que "Ryanair pràcticament no s'ha mogut de la seva posició inicial, finalitzant el període de consulta amb ofertes en un entorn de mínims legals" i que la companyia no hauria acceptat l'alternativa d'emprendre un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO), una mesura que serveix per reduir la massa laboral mentre es resol la paràlisi en el lliurament dels Boeing 737 MAX, que és el "argument esgrimit per Ryanair per aplicar aquest acomiadament col·lectiu".