Els sindicats han acusat Ryanair d'utilitzar "pràctiques fraudulentes" en la negociació, en traslladar a alguns treballadors afectats per l'ERO a altres bases, el que, segons el parer dels representants sindicals, deixa a la resta d'empleats "en situació de discriminació".





Així ho ha comunicat USO després de la reunió mantinguda aquest dimecres entre l'empresa i sindicats per abordar la negociació de l'ERO que deixarà sense feina a 432 treballadors a Espanya pel tancament de les bases de Girona, Tenerife Sud, Les Palmes de Gran Canària i Lanzarote, previst per al pròxim 8 de gener.





USO ha recriminat a Ryanair que estigui promovent la formació de personal nou per a bases espanyoles i el trasllat de treballadors des de bases estrangeres a Espanya sense oferir "ni una sola plaça" per als afectats per l'acomiadament col·lectiu.









En l'última reunió amb els sindicats, Ryanair va oferir la possibilitat de recol·locació per als treballadors afectats per l'ERO a Espanya cap a altres bases de la companyia a Europa, com Polònia, Croàcia o el Regne Unit.





El sindicat ha detallat que les vacants ofertes són públiques per a totes les bases immerses en tancament de tota la xarxa Ryanair, no només per als afectats en les bases espanyoles.





Els sindicats han denunciat que encara es desconeix quan seran efectius els acomiadaments i, a 15 dies del final de la negociació, "no hi ha tota la documentació presentada". "L'empresa aquesta dilatant les negociacions", han remarcat des d'USO.





Ryanair ha lliurat nova documentació que els sindicats haurà d'analitzar i s'ha previst continuar amb la negociació el proper 7 de novembre.