Els sindicats de DHL Parcel adverteixen d'un ERO encobert a Santa Perpètua de Mogoda

Els sindicats de DHL Parcel han realitzat mobilitzacions a les portes del seu centre situat al polígon CIM del Vallès a Barcelona tres jornades durant aquest mes de desembre.





El motiu d'aquestes protestes es basa en una sèrie d'acomiadaments injustificats de la filial de paqueteria urgent de l'operador logístic alemany, abans coneguda com a DHL Express. Els representants dels treballadors identifiquen aquests acomiadaments com un ERO encobert.





UGT, CCOO i CGT denuncien coaccions als seus treballadors per part de l'empresa fins a arribar a aconseguir que disminueixin els salaris "sota l'amenaça d'aplicar acomiadaments".





Segons els representants sindicals, DHL Parcel ha decidit alleugerir la plantilla perquè travessa un procés de reestructuració comercial a Espanya i considera que "l'empresa ha coaccionat als treballadors de centre del CIM Vallès -en Santa Perpètua de Mogoda- per rebaixar-se el salari sota amenaça d'acomiadaments objectius", expliquen fonts sindicals consultades per 'Vozpópuli'.





Els sindicats indiquen que hi ha hagut tres treballadors amb acomiadaments improcedents i que després de les mobilitzacions estan a l'espera d'una resposta per part de l'empresa.





L'opinió majoritària entre els sindicats és la que s'està realitzant un ERO encobert a causa del fracàs de les negociacions per arribar a un acord amb Amazon.





La divisió de DHL Parcel dóna feina a uns 500 treballadors dels prop de 7.500 que té DHL a Espanya. Els sindicats temen que aspectes com la remuneració -que en general està en línia o per sobre del sector- puguin estar amenaçats.





"Treballadors amb més de 30 anys d'experiència són acomiadats i tractats amb indiferència, i posteriorment, substituïts per personal d'empresa de treball temporal en una clara maniobra per abaratir costos salarials i destruir ocupació estable i de qualitat", segons una nota interna dels sindicats.





Els representants laborals denuncien que "l'empresa menysprea els esforços realitzats per la plantilla com canvis d'horaris o renúncia de complements salarials que representa un important esforç tant personal com econòmic dels treballadors".