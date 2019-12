El Govern central incompleix les seves promeses i queden en l'aire pensions, SMI i sous públics fins que hi hagi investidura

El Govern central en funcions de Pedro Sánchez ha decidit deixar en l'aire l'aprovació de l'augment de les pensions, el salari mínim i els sous públics fins que hi hagi investidura.





Tot queda aturat fins que es formi un nou Ejecutiu: pujar les pensions un 0,9%, revalorar el sou dels funcionaris un 2% i revisar un augment del Salari Mínim Interprofessional.

MÉS INFORMACIÓ El debat sobre la pujada de les pensions entrarà en el darrer Consell de Ministres





El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres 27 de desembre un Reial Decret que recull mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social en què s'apunta que les pensions pujaran un 0,9% un cop hi hagi Executiu.





Així ho ha assenyalat la portaveu de Govern central, Isabel Celaá, després de celebrar l'últim Consell de Ministres de l'any, on ha ressaltat també que el Salari Mínim Interprofessional (SMI) s'elevarà conforme al que acordin sindicats i patronal en el diàleg social quan es formi Govern.













En concret, sobre les pensions, Celaá ha explicat que únicament es farà una única revaloració del 0,9% "en el moment precís" i no dues, una del 0,25%, i una altra amb el 0,65% restant per causa de la despesa que suposa no només de cost, sinó d'infraestructura logística.





La falta d'acord entre PSOE i ERC -a l'espera de l'Advocacia de l'Estat i la seva decisió sobre Oriol Junqueras- està afectant les pensions, al salari mínim i al sou dels treballadors públics.





Fa uns dies el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social titllava de "complexa" l'aprovació d'una pujada de les pensions abans que acabés l'any per part d'un Govern en funcions.





"GARANTIA ABSOLUTA"





La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, va posar l'accent durant les últimes setmanes que existia "una garantia absoluta" que les pensions pugessin un 0,9% l'any vinent, amb efectes d'1 de gener de 2020.





A més, en el Pacte de Toledo, el fet de lligar les pensions a l'IPC real va ser l'únic tema en el qual va haver-hi preacord clar en la taula.





En 2019, l'índex de revaloració de les pensions es va suspendre després d'aprovar la pujada del 1,6% de totes les pensions en línia amb la pujada dels preus. Aquesta fórmula, vigent des de 2014 i recollida en la Llei de Pensions de 2013, indexava la revaloració anual de les pensions a una fórmula que contemplava la salut dels comptes de la Seguretat Social.





En matèria de pensions, també quedarà per veure què passa amb el factor de sostenibilitat, fórmula encaminada a vincular la quantia de les pensions a l'evolució de l'esperança de vida, que hauria d'haver entrat en vigor l'1 de gener de 2019 i que es va posposar fins a 2023.