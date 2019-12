L'oposició carrega contra Colau després dels resultats del baròmetre

La regidora d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Elisenda Alamany ha considerat que els resultats del baròmetre semestral presentats aquest divendres ofereixen la versió "més pessimista" de la ciutat, i creu que deixen una sensació preocupant.









En roda de premsa aquest divendres, ha lamentat que la valoració de la gestió de Govern municipal empitjori, i ha afirmat que el suspens d'Ada Colau per part dels barcelonins és fruit del pacte entre BComú i PSC, que ha fet que els socialistes hagin tingut més protagonisme en el lideratge de Govern municipal, segons ella.





Pel que fa a la inseguretat, ha criticat la gestió del tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, i ha demanat al Govern municipal que reflexioni: "La gestió d'abocar operatius policials i estigmatitzar certs col·lectius no ha ajudat a la percepció de seguretat en la ciutat de Barcelona".





Alamany ha reivindicat que ERC és la força més votada i Ernest Maragall és el cap de llista més ben valorat i l'únic que aprova en el baròmetre, i ha assegurat que Barcelona es "mereix una política que protegeixi la ciutadania i el seu estil de vida però sense oblidar que també és necessari un impuls".





"Barcelona no és només la gestió de la ciutat cap a dins, sinó també el lideratge que es fa en el context en què vivim, dur i excepcional, i no pot viure d'esquena", ha sentenciat.





El portaveu de grup municipal de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha assegurat que el govern municipal acaba el 2019 amb una de les pitjors notícies: "El mal resultat del baròmetre municipal amb un triple suspens històric de Govern d'Ada Colau i Jaume Collboni" respecte a la situació de la ciutat, la gestió de l'Executiu local i la inseguretat.





En declaracions als periodistes, Martí ha destacat que els resultats del baròmetre constaten que el 68% dels barcelonins tenen la percepció que la ciutat continua empitjorant, una dada que, segons ell, és el més negatiu de tota la seqüència històrica des de 1991 .





Pel que fa a el problema de la inseguretat, el regidor de JxCat ha advertit que Barcelona es troba davant un altre rècord negatiu que constata que les millores en què avançava el govern municipal en aquest àmbit "estan en qüestió".





Segons ell, les valoracions sobre la gestió municipal no deixen de créixer en sentit negatiu des de 2015: "El 44% dels ciutadans suspèn la gestió de Govern d'Ada Colau i Jaume Collboni. Estem a un punt del rècord històric de valoració negativa dels barcelonins, que va ser amb l'últim govern socialista l'any 2010", ha dit.





Martí ha valorat positivament la nota que ha rebut la líder de JxCat al consistori, Elsa Artadi, que "només està a una dècima de l'alcaldessa, amb la diferència que només fa cinc mesos que ha arribat a l'Ajuntament i l'alcaldessa fa cinc anys que està ".





La presidenta de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, ha destacat que els resultats del baròmetre no són "sorprenents" perquè els comuns representen la "decadència" i la "falta de brillantor", i amb l'arribada del PSC en l'equip de govern "no ha canviat res". "Lluny de donar un gir, el que ha fet és abonar per complet a les tesis de l'alcaldessa".





Guilarte ha lamentant el resultat del baròmetre perquè és "pitjor" que el del mes de juny i segueixen reflectint que el principal problema dels barcelonins és la inseguretat. Segons la seva opinió, Colau ha posat en marxa mesures "estètiques" com l'augment d'agents de la Guàrdia Urbana, que ha considerat insuficients.





La dirigent de Cs considera que part d'aquest temor barceloní a la inseguretat està relacionat amb l'independentisme, que "ha sembrat el caos" després de conèixer la sentència condemnatòria als líders del procés.





El portaveu del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Oscar Ramírez, ha assegurat que el resultat del baròmetre, en el qual l'alcaldessa, Ada Colau, ha obtingut una nota mitjana de 4,7, demostra la seva "fracàs", ha informat el partit en un comunicat.





Ha declarat que "demostra que el bipartit de Colau i el PSC a l'Ajuntament batrà tots els rècords negatius a Barcelona amb només sis mesos de gestió", ja que un 67,7% dels enquestats considera que Barcelona ha empitjorat i un 43, 6% assenyala que la gestió de govern local és dolenta o molt dolenta.





En relació a la preocupació per la inseguretat, que ha estat votada com el problema més greu de la ciutat, Ramírez ha dit que "posa en evidència els quatre anys de mala gestió en seguretat pel passotisme d'Ada Colau", i ha manifestat que intenta solucionar-traspassant la responsabilitat a el PSC.





A Ramírez no li sorprèn que el segon i tercer problema de Barcelona siguin l''encaix de Catalunya a Espanya' i 'aspectes polítics': "No és coincidència que els índexs d'inseguretat i mala gestió política creixin pels fets ocorreguts entre octubre i novembre durant les protestes de l'independentisme violent".





També ha culpat l'independentisme de l'empitjorament de la situació econòmica, ja que "la fuga d'empreses i les protestes amb talls de carrers impedeixen una normalitat en el dia a dia de la ciutat que perjudiquen el comerç, el turisme i la restauració".