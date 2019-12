L'AMB reforça el seu pressupost en transport públic amb l'entrada en vigor de la ZBE

La metròpoli de Barcelona ha reforçat la seva aposta pel transport públic de cara a l'entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) el pròxim 1 de gener de 2020 destinant 128.510.000 a serveis de gestió indirecta de transport públic; 157.270.000 en aportacions a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), i 41.880.000 per a altres serveis de transport.





Així ho recull el pressupost general de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a 2020 aprovat pel Consell Mertropolitano el passat 17 de desembre, i que puja a 826 milions d'euros, un 9,98% més en relació amb els comptes de 2019, i fins als 1.989.000 si es tenen en compte els seus organismes autònoms i les societats en què participa.





El director de Serveis Generals de l'AMB, Antoni Novell, ha subratllat l'aposta de l'AMB cap a la mobilitat sostenible i la reducció de les emissions: "Aquests comptes són un pas molt important per fer front a l'emergència climàtica, i permetran complementar l'entrada en vigor de la ZBE".









Pel que fa a la mobilitat i la sostenibilitat, les inversions tenen com a objectiu comú la millora de la qualitat de l'aire a la metròpolis, amb diferents serveis i línies d'actuació, i s'articulen al voltant del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU), amb un pressupost combinat de 9,2 milions.





El PMMU inclou actuacions en punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, o electrolineres (manteniment i inversió), estudis i treballs vinculats a l'adaptació de la via pública, promoció de la bicicleta elèctrica i actuacions i assistències tècniques de mobilitat sostenible.





En termes quantitatius, el del grup AMB es tracta del tercer pressupost del sector públic de Catalunya, per darrere del de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, i permetrà planificar i avaluar l'actuació de Govern metropolità en funció de l'Acord de Govern 2019-2023 , que vol avançar cap a la redistribució de recursos entre els municipis, la cohesió i la justícia social i la reactivació econòmica.





L'AMB abordarà la vertebració i cohesió territorial amb el Pla d'Inversions Metropolità; la creació d'habitatge assequible; la mobilitat sostenible; la preservació dels recursos naturals i gestió de l'emergència climàtica; l'impuls de l'economia; el finançament dels serveis metropolitans, la cooperació amb els municipis ia nivell internacional.





GESTIÓ DE RESIDUS





En l'àmbit de la preservació de recursos i l'emergència climàtica, Novell ha avançat que es destinaran 176.530.000 a les accions descrites en el Programa metropolità de prevenció de residus i Gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (Premet25), que s'incrementa en un 9,5% respecte a 2017, i desplegarà les actuacions previstes en l'Acord metropolità pel residu zero.





Pel que fa a la gestió del cicle de l'aigua, els principals despeses són l'explotació de sistema de sanejament i els increments atenent el Pla quinquennal 2019-2023 de reposició i millores i noves inversions, amb una inversió total de 71.040.000 d'euros.





En sostenibilitat i educació ambiental, els esforços se centren seguir desenvolupant el Pla de Sostenibilitat de l'AMB, així com les polítiques d'impuls de les energies renovables, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments públics del territori, amb un valor total de 2, 63 milions d'euros.





ALTRES DESPESES





També destaquen, encara en l'àmbit de les despeses de l'AMB per al 2020, els 19.760.000 per a infraestructures verdes; els 11,5 milions per a la gestió de les rondes de Barcelona; els 7,5 milions per al nou Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, i els 2,3 milions per a polítiques urbanístiques, que té com a objectiu principal la redacció del Pla director urbanístic (PDU).





Aquest pressupost s'aprova en ple procés de redacció del Pla d'Actuació Metropolità (PAM), que ha de concretar aquests objectius en accions concretes, i una de les novetats és la incorporació de les competències de l'extint Consell Comarcal al Barcelonès.