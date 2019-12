L'actualització del cadastre afectarà 1092 municipis

La quantitat que paguen anualment els propietaris d'habitatges, locals i terrenys en concepte de l'impost de béns immobles (IBI) pujarà el 2020 en 16 capitals de província i baixarà en tres després de la revisió de l'cadastre aprovada divendres pel Consell de Ministres.

















En total, l'actualització de l'cadastre afecta 1.092 municipis, dels quals 1.005 veuran revisats a l'alça els seus valors i els 87 restants registraran descensos, tal com recull el Butlletí Oficial de l'Estat d'aquest dissabte, que publica també les taules dels coeficients per la revisió.





Les capitals de província que revisaran a l'alça els valors cadastrals són: Girona (que no l'havia actualitzat des de 1990), Valladolid i Còrdova (des de 1995), Terol, Palència i Cadis (des de 1996), Jaén, Logronyo, Granada i La Corunya (des de 1997), València i Lugo (des de 1998), Huelva (des de 2000) i Sevilla, Osca i Tarragona (des de 2001). Els valors cadastrals baixaran a Castelló, els valors eren de 2012, i Saragossa i Guadalajara (de 2013), les anteriors revisions coincideixen encara amb la bombolla immobiliària.





L'actualització no implica que variï el tipus de l'impost -que és de caràcter municipal i que fixa cada ajuntament-, però sí que ho fa la valoració de l'immoble, que és la base imposable sobre la qual s'aplica. L'actualització ha de ser sol·licitada pels ajuntaments i en algunes ocasions suposa la revisió de valoracions que no s'havien modificat des dels anys vuitanta. Dels 1.092 municipis, aquells que van revisar per última vegada els valors cadastrals entre 1984 i 1988, que són un total de 78, veuran incrementada la valoració dels habitatges amb un coeficient de l'1,05. Per als que van revisar per última vegada en els anys 1989 i 1990 i entre 1994 i 2003, que sumen 927, el coeficient a aplicar és el 1,03.









A tall d'exemple, un immoble valorat en 1985 a 100.000 euros tindrà ara una valoració en el cadastre de 105.000 euros, quantitat sobre la qual s'aplicarà a partir de l'1 de gener el tipus de l'IBI que hagi establert l'ajuntament corresponent. L'IBI baixarà per als 87 municipis que van aplicar l'última actualització entre 2011 i 2013, perquè les valoracions de llavors estaven afectades pels elevats preus de l'habitatge de abans de l'esclat de la bombolla, als quals se'ls aplicarà un coeficient de l'0, 97. En aquest supòsit, per a una casa el valor en 2011 fora d'aquests mateixos 100.000 euros, el 2020 a efectes cadastrals baixarà a 97.000 euros.