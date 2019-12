PNB i PSOE rubriquen un pacte d'investidura per entregar més competències al País Basc

El PNB ha aconseguit un acord amb el PSOE de cara a que els sis diputats jeltzales a la Cambra baixa donin suport a la investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern. El text de l'acord garanteix el "respecte" al nou estatus d'Euskadi, "atenent els sentiments nacionals de pertinença" i inclou una clàusula per a trobar una solució "al contenciós de Catalunya".





No obstant això, no s'estableix cap via concreta per a aconseguir aquests objectius, encara que sí s'ha pactat un calendari per a transferir totes les competències pendents, entre les quals destaca la gestió de presons, llargament anhelada per la formació nacionalista. Els dos executius han afirmat que deixaran per a un estudi posterior la gestió econòmica de la Seguretat Social, que de moment els socialistes es resisteixen a lliurar.









L'acord serà ratificat aquest dilluns a Madrid fins on s'ha desplaçat el president de l'EBB, Andoni Ortuzar, segons han informat fonts jeltzales.





La signatura entre Andoni Ortuzar i Pedro Sánchez es produirà a partir de les 13.00 hores al Congrés dels Diputats on s'oferiran els detalls de la mateixa de l'acord.