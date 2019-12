Mentre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias es llançaven floretes durant la presentació de l'acord per a un Govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem, una vintena d'informadors han expressat la seva protesta davant la impossibilitat d'accedir a la sala -coneguda com a sala xemeneia- a la que Sánchez i Iglesias han presentat el seu programa de govern.





Els redactors han quedat vetats de l'acte i no han pogut cobrir-lo. Operaris de cambra i fotògrafs sí que han pogut cobrir l'esdeveniment.





Cada vegada és més habitual que es realitzin aquests tipus de compareixences en què no s'admeten preguntes o, com en aquest cas, es permeti l'entrada a professionals només per captar imatges.