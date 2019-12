Alerten del perill dels 'kit antiressaca' amb medicaments

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de València (MICOF), davant la celebració del Cap d'Any, ha advertit del perill de l'ús de medicaments coneguts com 'kit antirresaca', que en alguns casos inclou no només caramels o altres remeis, sinó també medicaments.









Aquests 'kit antirresaca' o 'kit de supervivència' inclouen en molts casos productes d'higiene i cosmètica i, fins i tot, caramels o xiclets, però el problema ve quan s'introdueix en aquests medicaments com l'àcid acetilsalicílic, l'omeprazol, l'ibuprofèn o el paracetamol, per consumir-los després d'haver ingerit grans quantitats d'alcohol i aliments, segons han informat en un comunicat els farmacèutics.





Aquests packs, que es descriuen com "originals i divertits, però res més lluny de la realitat" porten productes sanitaris com apòsits per a les rascades o bàlsams labials que s'ofereixen per mantenir una bona aparença i salut però, un cop s'introdueixen els medicaments, aquests poden suposar un gran risc per a la població, segons el col·legi professional.





El MICOF ha assenyalat que els medicaments introduïts en aquestes bossetes no necessiten recepta mèdica per a la seva dispensació en farmàcies però, tot i així, desaconsellen el seu ús, ja que aquests fàrmacs poden interferir amb els tractaments crònics que la persona té pautades, produint una interacció entre medicaments que pot reduir els efectes d'un d'ells, potenciar-los o derivar en efectes negatius per al cos.





A més, poden produir al·lèrgies (en moltes ocasions desconegudes anteriorment), sense oblidar el fet que prendre'ls sota unes condicions inadequades possibilita un ús insegur i incorrecte dels medicaments.





El MICOF recorda que mitjançant la intervenció del farmacèutic es poden detectar tots els possibles efectes nocius: si hi ha interaccions entre els medicaments o si la persona té una condició especial, com estar embarassada, i requereix major supervisió.





Amb la introducció de fàrmacs dins les bosses s'està proclamant la 'medicalització de la vida' que porta a convertir situacions normals en quadres patològics ja que es dóna per fet que qualsevol conseqüència dels nostres actes, com una intoxicació etílica o un dinar pesada, pot solucionar-se sense que això afecti la salut amb la salvaguarda que després el medicament contrarestarà l'efecte.





En definitiva, la 'medicalització de la vida' condueix a l'automedicació. Com a exemple assenyala que quan es menja massa el cos contraresta l'excés amb un increment de l'àcid produït per l'estómac. En aquest cas, encara que l'organisme augmenti els nivells d'àcid provocant, de vegades, molèsties com acidesa, l'ingerir un fàrmac per evitar aquestes petites molèsties pot implicar fer una digestió més lenta.