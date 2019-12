Cs veu "acarnissament tributari" de PSOE i Podem

Ciutadans aprecia "acarnissament tributari" contra les rendes altes en les polítiques fiscals de l'acord que el PSOE i Unides Podem han presentat aquest dilluns per al seu futur Govern de coalició, unes mesures que, segons ha advertit, no serviran perquè l'Estat recapti més ingressos .









El document 'Coalició progressista, un nou acord per a Espanya', pactat abans de la investidura del socialista Pedro Sánchez com a president d'aquest Executiu de coalició, preveu increments en l'IRPF. Concretament, parla d'augmentar dos punts els tipus impositius sobre la base general per als contribuents que tinguin rendes superiors a 130.000 euros i quatre punts per la part que excedeixi de 300.000 euros.





El tipus estatal sobre les rendes de capital s'incrementarà en quatre punts percentuals per a aquestes rendes superiors a 140.000 euros, i a més, "s'estudiarà la fiscalitat de les grans fortunes a l'objecte que contribueixin a un sistema fiscal més just i progressiu".





Pel que fa a l'Impost de Societats, PSOE i Unides Podem aposten per una tributació mínima de el 15% de les grans corporacions, que s'ampliaria fins al 18% per a les entitats financeres i empreses d'hidrocarburs. En canvi, les pimes que facturin menys d'un milió d'euros passaran de tributar d'un tipus del 25% al 23%.





Davant aquestes mesures, la diputada de Ciutadans Maria Muñoz, portaveu d'Hisenda al Congrés en l'anterior legislatura, ha advertit que la idea de "pujar els impostos als rics" és "l'estafa de l'estampeta més utilitzat per la progressia populista".





A través de diversos missatges al seu compte de Twitter, Muñoz ha acusat els socialistes i a el partit morat d'actuar amb "acarnissament tributari" contra "els que diuen 'els rics'". A més, ha afirmat que aquest "no és un mètode infal·lible per incrementar els ingressos de l'Estat i redistribuir riquesa", sinó que "més aviat és el mètode per assenyalar davant els seus votants que ells governen per a 'la gent'".





La diputada de la formació taronja considera que el PSOE i Unides Podem no estan tenint en compte l'elasticitat de la base imposable, és a dir, com reaccionen els agents econòmics davant de canvis impositius perquè aquests no els afectin.





Segons ha explicat, els agents econòmics reaccionen davant aquests canvis modificant les seves decisions de participació laboral, de nombre d'hores treballades, d'estalvi, d'elusió i també d'evasió fiscal.





Però "la base imposable de les rendes altes té més elasticitat que la de les rendes mitjanes o baixes", el que es tradueix en el fet que "l'augment dels tipus impositius redueix la base imposable i es redueix la recaptació", ha indicat.





Així mateix, ha assenyalat que, segons el Sindicat de Tècnics d'el Ministeri d'Hisenda (Gestha), els contribuents a Espanya que declaren uns ingressos superiors a 130.000 euros representen menys de l'1% del total.





SÁNCHEZ "LLIURA MIG GOVERN AL POPULISME"





Per la seva banda, la portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, ha carregat contra el pacte entre Sánchez i Iglesias, que ha descrit com "un salconduit cap al deteriorament econòmic, el debilitament de l'Estat i la generació de més desigualtats entre espanyols" .





"Lliurarà mig Govern al populisme i no deixarà dormir tranquil el 95% dels ciutadans", ha escrit a Twitter, criticant així la presència d'Unides Podem en el futur Executiu i recordant que el mateix líder de PSOE rebutjava aquesta opció fins fa poc.





Arrimadas ha afirmat que "avui estan contents" el president d'ERC, Oriol Junqueras, el PNB i EH Bildu, mentre que els espanyols que creuen en la democràcia estan "molt preocupats".





"És un dia per a la indignació i per a la reacció. No hi ha ningú al PSOE que vulgui frenar la deriva de Sánchez? Siguin valents i diguin-li 'ja n'hi ha prou'", ha manifestat, reiterant la seva crida als socialistes que rebutgen aquest pacte.