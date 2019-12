L'any 2020 arrenca amb més calor del normal

L'any 2020 comença sota l'influx de l'anticicló que afecta el conjunt d'Espanya, amb predomini de cels poc ennuvolats i sense precipitacions durant aquest dimecres 1 de gener, tot i que amb zones de boira localment persistents en dos altiplans i la Vall de l'Ebre, segons la agència Estatal de Meteorologia (AEMET).









A més, per a la primera jornada de l'any s'esperen boires matinals i a les Canàries és molt probable la presència de calitja.





Pel que fa a les temperatures diürnes, els valors es mantenen per sobre dels habituals per l'època de l'any, amb l'excepció de la mediterrània i de les zones on persisteixin les boires. A més, es manté el llevant a l'Estret i el vent de component est a les Canàries.





Per a les jornades de el 2 i 3 de gener, l'AEMET preveu que persisteixi la situació anticiclònica en gran part de país, però amb un anticicló mica més debilitat. En concret, s'espera un augment de la nuvolositat, sobretot el divendres, amb un augment en la probabilitat de pluges febles a partir de dijous a la nit a Galícia i en punts de l'oest peninsular.





Així mateix, es poden formar boires en dos altiplans i interior de nord-est però amb menor probabilitat que siguin persistents.





Pel que fa a les temperatures diürnes, s'espera un descens general dels valors, més propis d'aquesta època de l'any. A més, el vent aquest persistirà a Canàries amb probabilitat de calitges.





CAP DE SETMANA





Pel que fa a la previsió de el cap de setmana, tot i que augmenta la incertesa en l'evolució prevista, l'AEMET afirma que s'espera una situació estable amb baixa probabilitat de precipitacions, i amb possibilitat de boires, sobretot a l'altiplà nord, encara que amb menor persistència.





A més, és probable que les temperatures es mantinguin pròximes als valors habituals en aquestes dates. A les Canàries no s'esperen canvis fins diumenge, dia en què probablement es restableixin els alisis, descendint les temperatures i augmentant la probabilitat de precipitacions al nord de les illes.