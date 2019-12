Revilla no donarà suport a la investidura si hi ha un acord per fer un referèndum a Catalunya

El secretari general de l'PRC i president càntabre, Miguel Ángel Revilla, ha advertit aquest dimarts, 31 de desembre, que el seu partit no donarà suport, a través del diputat nacional -José María Mazón- a la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, com a president si el document subscrit entre PSOE i ERC perquè la votació tiri endavant preveu "acords bilaterals" entre el Govern d'Espanya i el de la Generalitat per un referèndum a Catalunya.













"Això no és assumible", ha avisat el regionalista, per sentenciar que la formació que dirigeix "no tolerarà" aquest extrem. D'antuvi, i fins que es "clarifiqui" l'abstenció d'Esquerra Republicana al debat previst entre el 4 i 7 de gener, "que ningú compti, de moment", amb el vot del PRC, que és un partit "seriós", ha assenyalat el seu cap.





Durant una intervenció a Ruente, acompanyat de Mazón i altres càrrecs de la formació que han visitat actuacions de l'Executiu regional al municipi, Revilla ha manifestat que estan "molt preocupats" per algunes notícies publicades relacionades amb l'abstenció d'ERC de cara a la investidura .





Per això, en el PRC han de tenir "molt clar" el document subscrit amb ERC perquè el diputat regionalista al Congrés "actuï en conseqüència". I precisament per definir i decidir la postura de Mazón en el debat, el Comitè Executiu dels cantabristes es reunirà aquest dijous, 2 de gener.