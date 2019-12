JxCAT, perplex davant l'acord entre ERC i PSOE per investir Sánchez

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha expressat aquest dimarts la seva "perplexitat" davant l'acord d'ERC i el PSOE per investir el líder socialista, Pedro Sánchez, quan el programa de govern entre PSOE i Unides Podem parla de promoure 'una Espanya forta i cohesionada'.













En roda de premsa, ha criticat que no han estat informats de les condicions de la taula de negociació que han pactat ERC i PSOE i en la qual hi haurà el Govern i la Generalitat: "No ens sentim vinculats a una acord en què no hem participat ni hem construït".





Ho ha definit com un pacte entre partits, i ha dit que la unitat de l'independentisme va haver de practicar abans, ja que "apel·lar-la després és demanar una adhesió incondicional a un marc que ja s'ha tancat".





"Hem estat sempre per la unitat dels independentistes, que ens fa sempre més forts, i que hauria pogut fer-nos encara més forts de cara a una negociació amb l'estat espanyol", ha afirmat.





Ha lamentat que aquesta unió no s'hagi aconseguit, i ha dit que la renúncia d'aquest camí per part d'ERC "fa perdre a tots una ocasió fabulosa de plantejar amb força i amb determinació una plataforma compartida que mantingués el full de ruta" dels sobiranistes.