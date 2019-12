Crisi en l'Advocacia de l'Estat per l'informe de la immunitat de Junqueras

Els advocats de l'Estat demanen un canvi de presidència, per a la qual cosa han sol·licitat una Assemblea Extraordinària, el que posa en mala situació l'actual president de l'Associació d'Advocats de l'Estat (AAE), Fernando Bertran Girón.













Se l'acusa de "col·laboracionisme" amb l'advocada general de l'Estat, Consuelo Castro, en l'elaboració i publicació d'un comunicat, la tarda de diumenge, carregat d'ambigüitat que afecta la seva imatge.





Hores després es va produir la filtració que ERC ja coneixia l'escrit que l'Advocacia de l'Estat anava a presentar davant el Tribunal Suprem afavorint la posada en llibertat d'Oriol Junqueras.





"Mai, ni en el règim anterior, ni en la transició, ni en els últims quaranta anys, hem patit una agressió semblant a el prestigi del Cos que, per descomptat, no ha estat neutralitzada per un comunicat tan retret i, si em permet, tan pusil·lànime", ha assenyalat Miguel Vizcaíno Calderón, un dels advocats de l'Estat més veterans, a través de grups de WhatsApp.





Dos membres del Consell Directiu de l'AEE, Estrella Pardo i María del Carmen Tejera, han presentat ja la seva dimissió.





Des de l'AAE diverses fonts afirmen que la situació és "molt greu" i que els membres de l'entitat se senten "venuts".