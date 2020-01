Puigdemont rep l'any nou a la guitarra i cantant 'Take me home'

L'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, es va acomiadar de 2019 tocant la guitarra, una de les aficions que no ha deixat de practicar tot i la duresa de l'exili a Bèlgica.





En un vídeo que el mateix Puigdemont ha difós a Instagram apareix tocant les cordes d'una guitarra acústica i cantant la cançó 'Country Road, Take me Home', de John Denver, donant a entendre el seu desig de tornar a terres catalanes.





"Acabem l'any en una cruïlla. Demà seguirem el viatge, un difícil camí cap a la llibertat i de retorn a la nostra estimada terra. Avui però, és un petit parèntesi de calma i retrobament, de mirar enrere per mesurar els passos fets, i de desitjar-nos, de desitjar-vos, un nou any de salut, llibertat i República", ha escrit l'expresident per acompanyar el seu interpretació musical.