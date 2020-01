Torra i Aragonès s'enfronten pel pacte subscrit entre ERC i el PSOE

Nova borrasca a Govern. El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, s'han reunit al voltant d'una hora en el Palau de la Generalitat a primera hora d'aquest dijous per tractar el pacte entre ERC i PSOE per abstenir-se a la investidura de Pedro Sánchez.





La desconfiança de Torra al moviment d'ERC és el que ha motivat una reunió que ha servit per escenificar les diferències no tan sols entre els dos membres de Govern, sinó entre els socis de l'Executiu.









Torra tem que l'apropament dels republicans amb els socialistes serveixi per marginar l'espai postconvergent i la seva mateixa figura, pel que ha transmès al seu vicepresident que aquest pacte "no té el vistiplau del Govern ni l'assumeix com a tal".





No és l'únic que ha expressat aquesta posició: la diputada de JxCat, Laura Borràs, va arribar a parlar de deslleialtat fa uns dies. Per això Torra ha exigit a Aragonès que aporti més detalls sobre l'acord que aquest mateix dijous ratificarà el Consell Nacional d'ERC.





Per la seva banda, Aragonès ha convidat Torra a la taula de diàleg i l'ha emplaçat a defensar plegats l'autodeterminació. ERC no pensa tirar-se enrere malgrat les reticències de Torra, encara més quan els republicans saben que es troba en temps de descompte per la seva condemna de desobediència.





La trobada marca un punt de distanciament en la relació entre les dues forces independentistes, amb el núvol d'un avançament electoral a l'horitzó. Mentrestant, calma tensa.