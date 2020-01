Barcelona es va acomiadar de 2019 amb la notícia d'un nou apunyalament a Ciutat Vella. El cèntric districte s'ha convertit en un dels focus de criminalitat a la ciutat, però les dades generals revelen un panorama fosc de la seguretat a la capital catalana.





Segons les xifres de l'últim Balanç de Criminalitat elaborat pel Ministeri d'Interior --que registra els fets delictius comesos fins a l'últim trimestre del 2019--, a Barcelona es van cometre el passat any més infraccions penals que el 2018, destacant l'augment dels homicidis dolosos i assassinats consumats, així com dels robatoris violents.





Entre gener i setembre d'aquest any es van cometre 15 assassinats, pel que fa als 9 de fa dos anys. En el cas dels robatoris amb violència i intimidació, l'augment és encara més espectacular: s'ha passat de 8.672 a 10.833 en un any. També van augmentar els assassinats en grau de temptativa --que passen de 35 a 39-- i els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual --de 575 casos a 632--.









UN CANVI DE GOVERN QUE NO ES NOTA





Malgrat que aquest panorama arriba després d'un canvi de govern al consistori --una coalició entre comuns i socialistes--, algunes veus a la Guàrdia Urbana no perceben cap modificació en l'estratègia municipal de seguretat. En declaracions a Catalunyapress, un portaveu del sindicat CSIF ha certificat que "aquestes dades demostren que res ha canviat a Barcelona".





L'arribada de l'exdirector de Mossos, Albert Batlle, a la regidoria de seguretat va ser vista amb bons ulls pel cos policial, però la nova singladura està deixant molt a desitjar. "Aquestes dades de criminalitat seguiran sent els mateixos mentre no siguem més una policia preventiva que reactiva", comenta aquesta font sindical, afegint que per a això "calen més recursos humans i materials". "Amb Ada Colau hem perdut el principi de seguretat", sentencia.





L'ALARMA VA SALTAR A L'ESTIU





Va ser el segon baròmetre d'Interior el que va encendre els llums d'alerta al voltant dels nivells de seguretat a Barcelona. El mes d'agost, la ciutat portava acumulats tretze homicidis violents, un increment que destacava enfront d'altres capitals espanyoles.





Les dades acumulades a Barcelona fins al setembre confirmen aquesta radiografia si es comparen amb les de Madrid. La capital d'Espanya --que té un milió més d'habitants--, va registrar 8 assassinats l'any passat, enfront dels 15 de Barcelona; 7.779 robatoris violents, davant els 10.833 a la capital catalana; i 886 delictes sexuals, davant els 632 a Barcelona.