Barons del PSOE repliquen a Arrimadas que es deixi de trucades i que Cs doni suport a Sánchez

Gairebé tots els 'barons' territorials del PSOE, com l'extremeny Guillermo Fernández Vara, l'andalusa Susana Díaz, la riojana Concha Andreu, el canari Ángel Víctor Torres o l'asturià Adrián Barbón, han coincidit aquest dijous a convidar la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, que voti a favor de la investidura del socialista Pedro Sánchez amb els seus 10 diputats en comptes de trucar-los per telèfon perquè "frenin" el pacte amb Pablo Iglesias.













Arrimadas ha anunciat aquest dijous que trucarà els barons socialistes que han qüestionat els pactes del PSOE amb Unides Podem, ERC i PNB perquè instin Sánchez a rectificar i, si el candidat a la Presidència del Govern es nega, intentin convèncer diputats socialistes que no donin suport la seva investidura.





Després d'assenyalar que "cada vegada fa més por" el que es va coneixent sobre els acords assolits pel PSOE, Arrimadas ha subratllat que en la formació taronja no es volen "donar per vençuts" i intentaran "fins a l'últim minut" evitar que Sánchez pugui "consumar la infàmia".





Tot just unes hores després del seu anunci, la líder de Cs ha rebut la resposta d'alguns 'barons' del PSOE a través de Twitter. Així, el president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dit a Arrimadas que "ho té molt fàcil" perquè "en comptes de trucar tant que voti a favor de la investidura de Pedro Sánchez i assumpte resolt".





Després que Arrimadas hagi dit a Vara que un Govern amb Podem i en mans de nacionalistes no és bo ni per a Espanya ni per a Extremadura, el president extremeny li ha recordat que Cs va poder fer que "tot anés d'una altra manera". "Els polítics fem política. I jo crec en la bona política. El teatre, el bo, es fa en els teatres. No feu teatre, del dolent, en la política", ha postil·lat.





També el president de les Canàries, Ángel Víctor Torres, ha contestat a la portaveu del partit taronja que no es necessiten "trucades d'última hora" sinó que "n'hi ha prou que Cs voti a favor"." D'haver-ho fet abans, no haguéssim tingut noves eleccions", ha recalcat.





En semblants termes s'ha expressat la presidenta de la Rioja, Concha Andreu, plantejant a la dirigent de Cs que doni suport a Sánchez amb els seus 10 diputats: "Et proposo una cosa Inés Arrimadas, aprofita aquestes trucades per a alguna cosa realment responsable, pren una decisió d'Estat i digues als teus diputats que votin a favor del candidat a president proposat pel Rei".





En la mateixa línia, el president de Govern de el Principat d'Astúries, Adrián Barbón, ha dit que se suma a les declaracions de Fernández Vara perquè amb que Cs voti a favor de Sánchez estaria resolt aquest tema.





Per la seva banda, la secretària general del PSOE-A, Susana Díaz, ha recomanat a Arrimadas que faci "menys trucades telefòniques als socialistes" i "més donar suport a la investidura de Sánchez amb els vots de Ciutadans", de manera que deixi de "bloquejar el Govern que Espanya necessita".









També el secretari general del PSOE a Madrid, José Manuel Franco, s'ha pronunciat sobre la "brillant maniobra política" d'Arrimadas i li ha suggerit que "no interfereixi en la vida orgànica del PSOE" i doni suport amb els seus 10 vots "el desbloqueig de la investidura per donar-li un Govern necessari" a Espanya.





El secretari general del PSOE murcià, Diego Conesa, ha assegurat que Arrimadas pot trucar-lo quan vulgui i ha afegit que si ho fa li dirà que "si tant li preocupa Espanya, voti sí a Pedro Sánchez" i "compleixi la seva paraula a la Regió de Múrcia". "On, tot i el que va dir al maig i sumar amb el PSOE de Múrcia majoria absoluta, van decidir dependre de Vox", li ha recriminat.





De la mateixa manera, la secretària general dels socialistes bascos, Idoia Mendía, ha dit a Arrimadas que "més valdria que donés suport a la investidura de Sánchez i deixés aquesta" inútil estratègia de bloqueig"." I si et queda temps, crida els membres de la direcció de Ciutadans que van sortir fugint pels vostres pactes amb l'extrema dreta", ha conclòs a Twitter.

