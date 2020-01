PSOE i ERC pacten crear una taula de negociació dues setmanes després de la formació del nou Govern central

L'acord entre PSOE i ERC sobre la investidura de Pedro Sánchez inclou el compromís de crear una nova taula de negociació paritària entre el Govern espanyol i el Govern català per buscar una solució al "conflicte polític" a Catalunya, segons recull el document que aquest dijous ha avalat el Consell Nacional dels republicans.









Aquesta taula, que s'ha de compondre amb els membres que cada delegació decideixi, es posarà en marxa en el termini de 15 dies des de la formació de l'Executiu espanyol i "actuarà sense més límits que el respecte als instruments i als principis que regeixen l'ordenament jurídic democràtic".





L'objectiu és que les mesures que es proposen per materialitzar els acords a què arribi aquesta taula se sotmetin, si s'escau a la validació de la ciutadania de Catalunya a través d'una consulta "d'acord amb els mecanismes previstos o que puguin preveure en el marc de el sistema juridicopolític".









El text deixa clar que es tracta d'una taula creada ad hoc per tractar de "canalitzar el conflicte polític sobre el futur de Catalunya" però que "es coordinarà" amb altres espais de diàleg institucional ja existents, "que hauran de potenciar-se" com la Comissió Bilateral Generalitat-Estat prevista en l'Estatut i la taula de partits del Parlament català.





L'acceptació d'una nova taula d'igual a igual entre el Govern espanyol i el Govern català suposa una cessió del PSOE davant ERC, ja que la posició inicial dels socialistes era la de canalitzar el diàleg institucional a través de l'existent Comissió Bilateral -que té també el Govern central amb altres executius autonòmics- i crear, si escau, una nova taula de partits.





BILATERALITAT





No obstant això, el text pactat parla que el marc polític de relació entre el Govern d'Espanya i el Govern català es regeix pels "principis de lleialtat institucional i bilateralitat".





Així, PSOE i ERC reconeixen que "existeix un conflicte de naturalesa política en relació amb el futur polític de Catalunya" que "només pot resoldre's a través de llits democràtics, mitjançant el diàleg, la negociació i l'acord, superant la judicialització d'aquest".





En la taula de negociació de nova creació, totes dues parts es comprometen a mantenir un "diàleg obert sobre totes les propostes presentades", sense presentar cap límit. Això és, s'accepta que el Govern català pugui posar sobre la taula una iniciativa relacionada amb l'exercici del dret a l'autodeterminació.





"Totes les parts aportaran amb llibertat de continguts les seves propostes detallades sobre el futur de Catalunya. I es valoraran, debatran i argumentaran les posicions referent a cada proposta", resa el document, distribuït pel PSOE i ERC.





El document incorpora la previsió d'establir terminis concrets per a les seves reunions i per a presentar les seves conclusions, així com l'establiment de mecanismes per a garantir l'inici i manteniment de l'activitat de la taula i el compliment dels acords.





Assenyala d'altra banda que la taula de negociació haurà de buscar acords que comptin amb un ampli suport de la societat catalana. "En aquest sentit, totes dues parts es comprometen a impulsar l'efectivitat dels acords que s'adoptin a través dels procediments oportuns", precisa el text.