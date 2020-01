El Partit Regionalista Càntabre decideix votar 'no' a Sánchez després de conèixer l'acord amb ERC

L'Executiva del PRC ha aprovat per unanimitat votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern després de conèixer el contingut de l'acord assolit per PSOE i ERC.





Entre altres "múltiples" raons per a aquesta decisió, des de la formació regionalista veuen "inassumible" que no hi hagi ni un sol esment a la Constitució en el contingut de l'acord.













L'acord entre PSOE i ERC per facilitar la investidura de Pedro Sánchez inclou el compromís de crear una nova taula de negociació paritària entre el Govern espanyol i el Govern català per buscar una solució al "conflicte polític" a Catalunya que pugui ser validada en una consulta a la ciutadania catalana.





Aquesta taula, que s'ha de compondre amb els membres que cada delegació decideixi, es posarà en marxa en el termini de 15 dies des de la formació de l'Executiu espanyol i "actuarà sense més límits que el respecte als instruments i als principis que regeixen l'ordenament jurídic democràtic", si bé el document no fa menció expressa alguna a la Constitució espanyola.