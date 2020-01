La T-Casual serà multipersonal fins al març per "motius tècnics"

Nova nyap en la implementació dels títols de transport públic que començaran a aplicar-se aquest 2020. La T-Casual, que a partir de l'1 de març reemplaçarà a la T-10, serà multipersonal fins a aquesta data perquè els responsables de l'ATM (Autoritat del Transport Metropolità) han percebut "motius tècnics" que dificultarien la convivència entre tots dos títols.





Un cop passi aquest termini, la T-Casual passarà a ser unipersonal, tal com estava previst: només la podrà fer servir el titular, amb una sola validació per trajecte, en un bitllet que tindrà 10 viatges a 11,35 euros per a una zona tarifària.













Després d'aquesta mesura podria trobar-se l'objectiu que els usuaris comencin a passar-se des d'aquest mateix mes de gener a el nou títol. Atès que la T-10 no s'extingirà fins al març, molts ciutadans volen esgotar el vell títol abans de veure obligats a adquirir el nou, de manera que l'ATM intentaria introduir la T-Casual per aquesta via.





Crida l'atenció que els gestors de l'ATM no tinguessin en compte aquesta circumstància fins que els nous bitllets han entrat en vigor i ha començat a registrar el seu funcionament. Aquesta precipitació en la introducció dels nous títols ja es va percebre quan l'ATM va rectificar i va introduir un bitllet multipersonal (T-Familiar) davant les queixes de les famílies amb fills.