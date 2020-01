L'Advocacia demana a Llarena que suspengui l'euroordre contra Puigdemont i Comín

L'Advocacia de l'Estat ha sol·licitat al jutge instructor de la causa del procés independentista a Catalunya, Pablo Llarena, que suspengui les ordres europees de detenció i entrega dictades contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín i sol·liciti "a la major brevetat "el suplicatori al Parlament Europeu perquè aixequi les seves immunitats.





En l'informe de 14 pàgines remès aquest divendres al magistrat i signat per Rosa María Seoane, subratlla que la justícia belga va deixar en suspens aquest mateix dijous la tramitació de les reclamacions fins que la cambra europea es pronunciï. Això sí, afegeix que es tracta d'una "informació no contrastada a l'hora de redactar aquestes al·legacions" i que "s'ignoren els concrets motius d'aquesta decisió".





Aquest escrit arriba després que el jutge Llarena sol·licités a les parts que es manifestessin sobre si la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 19 de desembre, que va afirmar que l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras havia immunitat des que va ser proclamat europarlamentari, té "la mateixa incidència" en la situació de Puigdemont i Comín, tots dos també electes al Parlament Europeu i fugits de la justícia espanyola.





En el cas de Junqueras --condemnat pel 'procés' a 13 anys de presó i inhabilitació--, l'Advocacia de l'Estat va sol·licitar la seva excarceració perquè pugui exercir com a eurodiputat, mentre es demana a Parlament Europeu que li retiri la immunitat que li confereix aquesta condició. Una mesura que, segons ell, el Tribunal Suprem ha de fer "com més aviat".





L'Advocacia de l'Estat comença el seu informe afirmant que la doctrina derivada de la sentència del TJUE sobre Junqueras "té efectivitat per Carles Puigdemont i Antoni Comín", ja que les seves resolucions "són d'obligat compliment per a tots aquells que es troben en situacions similars".





En aquest sentit, explica que per al manteniment de la tramitació de les euroordres davant la justícia belga, "és indispensable una decisió de Parlament Europeu per tal de permetre la continuació del procediment d'execució". Per això, sol·licita que reclami la suspensió de la immunitat més aviat possible.









CAP MESURA CAUTELAR CONTRA PUIGDEMONT I COMÍN





Així mateix, Rosa María Seoane destaca en el seu informe que no consta la imposició de cap mesura cautelar contra Puigdemont i Comín que els privi de la seva llibertat de moviment, sinó que únicament han de trobar-se a disposició dels tribunals belgues.





La postura de l'Advocacia és en part contrària a la Fiscalia, que va demanar el jutge instructor de la causa del 'procés' que mantingui les ordres nacionals i internacionals de detenció i la declaració de rebel·lia de l'expresident català i l'exconseller. El Ministeri Públic també va exigir al magistrat que demanés la retirada de la immunitat.





D'altra banda, l'informe remarca que les immunitats recollides en l'article 9 del Protocol número 7 tenen efecte en l'àmbit de Parlament Europeu i recorda que contra els líders independentistes se segueix un procediment penal. Així, subratlla el principi de cooperació lleial, que, segons recorda, té un caràcter "recíproc" entre la institució europea i l'òrgan jurisdiccional nacional, en aquest cas el Tribunal Suprem.





COOPERACIÓ LLEIAL ENTRE INSTITUCIONS





"D'aquesta manera, el principi de cooperació lleial no només obliga els Estats membres a adoptar totes les mesures adequades per garantir l'abast i l'eficàcia del Dret de la Unió, sinó que imposa també un deure recíproc de cooperació lleial del Parlament Europeu amb l'òrgan jurisdiccional nacional que ha de realitzar l'aplicació del dret europeu", diu l'escrit.





Amb tot això, l'Advocacia de l'Estat afirma que procediria a suspendre les euroordres fins que es conegui la decisió de Parlament Europeu. Però també traslladar a aquesta cambra la traducció al francès i a l'anglès de la sentència dictada pel Tribunal Suprem pel 'procés' independentista.





És en aquesta causa en què Puigdemont i Comín es troben processats i pels que són reclamats a Bèlgica perquè permeti "una millor comprensió de la inexistència de qualsevol tipus de 'fumus persecutionis' o motivació política en l'enjudiciament d'aquests fets".