El BNG apuntala a Pedro Sánchez com a president de Govern central

El PSOE ha tancat aquest divendres 3 de gener un acord amb el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) pel qual es garanteix el vot a favor del seu diputat en el debat d'investidura del candidat, Pedro Sánchez, ha anunciat la formació socialista.





Amb el suport del BNG, Sánchez compta amb 167 suports amarrats enfront de 164 vots en contra, per la qual cosa s'assegura superar la segona votació del debat, el dimarts, 7 de gener.





BNG, portaveu i candidata a la Xunta, signarà l'acord amb el PSOE aquest divendres





¿QUE DEMANA EL BNG?







Els detalls de l'acord es coneixeran en una compareixença pública prevista per a les 20,00 hores d'aquest divendres al Congrés, tot i que les demandes dels nacionalistes se centraven en l'anomenada "agenda gallega", que inclou punts com la transferència de l'AP- 9 i mesures per palliar les contínues pujades de els seus peatges o solucions per a la crisi de les indústries electrointensivas, entre altres punts com la modernització del ferrocarril, el sanejament de les ries o la lluita contra la violència masclista i la millora de l'atenció als dependents.





El BNG va reunir aquest divendres a Sant Jaume ala seva executiva durant més de dues hores, mentre que Néstor Rego prosseguia a Madrid les negociacions amb la vicesecretària general del PSOE i portaveu parlamentària, Adriana Lastra.



A la sortida d'aquesta reunió, la portaveu nacional del BNG ja havia reconegut que havia "algunes qüestions en què hi va haver avanç" en la negociació amb el PSOE perquè el diputat nacionalista al Congrés recolzés la investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern central i que aquesta decisió es tancaria aquest mateix divendres.



"Tenim una disposició al diàleg i a la col·laboració, però hi ha d'haver també compromisos concrets amb Galícia, amb els nostres problemes, amb les nostres necessitats", havia demandat Ana Pontón.









