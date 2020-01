La JEC ordena retirar a Torra la credencial de diputat

La Junta Electoral Central ha ordenat retirar la credencial al diputat de JxCat i president de la Generalitat, Quim Torra, i ha resolt, a més, inhabilitar-durant any i mig per a l'exercici de càrrecs públics, la qual cosa suposa que no podrà seguir com a president de la Generalitat de Catalunya.









MÉS INFORMACIÓ La Junta Electoral inhabilita Quim Torra com a president de la Generalitat

Ja que l'Estatut estableix que el president de la Generalitat ha de tenir la condició de parlamentari autonòmic, no pot continuar al front del Govern català.





Aquests són tots els detalls sobre la inhabilitació de Torra