La Junta Electoral inhabilita Quim Torra com a president de la Generalitat

La Junta Electoral Central inhabilita a Quim Torra com a president de la Generalitat. Aquest organisme ha acordat que no pot continuar com a diputat autonòmic després d'haver estat condemnat pel Tribunal de Justícia de Catalunya per desobediència en el cas dels llaços grocs.





Ja que l'Estatut estableix que el president de la Generalitat ha de tenir la condició de parlamentari autonòmic, no pot continuar al capdavant del Govern català.





La decisió de la JEC s'ha pres amb sis vots particulars.





En la seva reunió d'aquest divendres, l'organisme arbitral preveia analitzar el cas de Torra, condemnat a inhabilitació pel TSJC, per la seva desobediència davant les resolucions de la JEC que li exigien mantenir la neutralitat en els períodes electorals i retirar propaganda independentistes com els llaços grocs.





PP i Cs ja van demanar a la Junta Electoral de Barcelona que, en compliment d'aquesta sentència, es tragués a Torra l'escó de diputat de Parlament, el que comportaria l'abandó de la Presidència de la Generalitat ja que l'Estatut exigeix ser diputat com a condició per al càrrec.

La Junta Electoral de Barcelona va rebutjar les dues peticions, però PP i Cs ja van anunciar que recorrerien davant la JEC per tornar a intentar-ho.





"INELEGIBLE"





En la seva resolució, la JEC anulla l'acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, declara que Torra és "inelegible", segons la Llei Electoral, per haver estat condemnat pel TSJC, li imposa una pena de multa i li inhabilita durant un any i mig "per a l'exercici de càrrecs públics electius i l'acompliment de funcions de govern".





Així mateix, l'òrgan encarregat de vetllar per la transparència dels comicis deixa sense efecte la credencial com a diputat que Torra va aconseguir en les eleccions de 2017 i ordena a la Junta Electoral de Barcelona que declari la seva vacant i expedeixi la corresponent credencial al següent candidat de la llista de Junts.





SIS VOTS PARTICULARS





D'altra banda, la JEC informa que els vocals Antonio Vicente Sempere, María Luz García, José Luis Seoane, Inés Olaizola, Consuelo Ramón Chanet i Juan Montabes han anunciat la presentació d'un vot particular en considerar que la Junta Provincial de Barcelona mancava de competència per a adoptar la resolució de desestimar les peticions formulades per PP, Vox i Ciutadans.





En conseqüència, aquests vocals de la JEC consideren que havien d'haver-se estimat els recursos interposats per aquests partits.





TORRA ASSEGURA QUE SEGUIRÀ COM A PRESIDENT





Tres hores després Torra ha assegurat que continuarà exercint com a president fins que el Parlament ho destitueixi i ha demanat un ple del Parlament extraordinari per a aquest dissabte perquè la Cambra catalana es posicioni sobre la decisió de la JEC d'inhabilitar-ho com a diputat.





"Mentre el Parlament no digui el contrari, continuaré sent diputat i president, i exercint les funcions del meu càrrec. Sóc diputat i president", ha defensat en una declaració institucional en el Palau de la Generalitat al costat del Govern després d'una reunió extraordinària del Consell Executiu.









Torra ha insistit que només el Parlament el pot destituir del càrrec i ha qualificat la decisió de la JEC de "un nou cop d'estat contra les institucions catalanes".





"SERIOSOS DUBTES" DEL PSOE





La sotssecretària general del PSOE i portaveu parlamentària, Adriana Lastra, ha dit que espera que el Tribunal Suprem respongui "al més aviat possible" a la decisió de la JEC adverteix que tenen "seriosos dubtes" que aquest òrgan sigui competent per a adoptar aquests acords.





En els passadissos del Congrés, Llastra ha volgut deixar clar que la JEC "no és un tribunal" i que la seva partit espera és que el màxim òrgan jurídic del país, això és, el Suprem "respongui al més aviat possible a aquesta qüestió".





"Tenim seriosos dubtes que la JEC sigui competent per a adoptar aquests acords com així han defensat 6 dels 13 membres de la Junta Electoral Central. La JEC no és un òrgan jurisdiccional sinó merament administratiu, no és un tribunal", ha assenyalat Llastra en una declaració sense possibilitat de preguntes dels periodistes.





CASADO DIU QUE TORRA DE CESSAR IMMEDIATAMENT





El líder del PP, Pablo Casado, ha assegurat que Quim Torra ha de cessar "immediatament" com a president de la Generalitat i ha recalcat que si no ho fa, el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, ha de "obligar-lo" en compliment de les seves obligacions constitucionals.





Casado ha saludat aquesta decisió de l'organisme arbitral i ha indicat que Torra "ha de cessar immediatament com a president de la Generalitat i, si no ho fa, Sánchez ha d'obligar-lo en compliment de les seves obligacions constitucionals".









CIUTADANS S'ATRIBUEIX EL MÈRIT





Per part seva, la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, ha atribuït al partit taronja la inhabilitació de Torra, ja que Cs va ser un dels partits que va presentar un recurs a aquest organisme al costat de PP i Vox, i ha celebrat que amb la inhabilitació del cap de l'Executiu es "tanca una etapa negra de la història recent de Catalunya".





"Gràcies a Cs, el senyor Torra, que va dir que no venia a gestionar una autonomia i s'ha dedicat a dividir a tots els catalans, deixa de ser president", ha reivindicat.





Roldán ha recordat que Cs va denunciar a Torra quatre vegades davant la JEC per "vulnerar la neutralitat dels edificis públics amb la seva propaganda separatista en plena campanya electoral" i ha sostingut que la inhabilitació demostra que el president no podia posar llaços grocs en les institucions catalanes.





La portaveu de Ciutadans en el Congrés, Inés Arrimadas, ha celebrat la decisió de la JEC:









UNA "DECISIÓ ABERRANT", SEGONS ARAGONÈS





El coordinador nacional d'ERC i vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès s'ha posat al costat de Torra davant "aquesta decisió aberrant de la JEC".









El conseller de la Generalitat Chakir El Homrani també ha donat suport a Torra en un tuit i ha dit que la Junta Electoral Central (JEC) "s'acaba d'inhabilitar des d'una perspectiva democràtica".





La consellera de Justícia, Ester Capella, ha ratllat la decisió de la JEC de "un atac flagrant contra la Generalitat i la voluntat que la ciutadania ha expressat en les urnes".





Ha afirmat que es no es tracta de defensar a una persona o a un partit, sinó a les institucions de Catalunya, i ha resolt: "La JEC és incompetent".





"INDIGNANT", DIU PUIGDEMONT





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticat que la inhabilitació Torra és com un 155 sense passar pel Senat: "Indignant, vergonyós".





En un tuit ha recordat que ell va ser destituït pel Govern a través del 155 i no pel Parlament:









RUFIÁN: "AIXÒ SÍ QUE ÉS UN COP D'ESTAT"





El diputat d'ERC en el Congrés Gabriel Rufián ha comentat sobre la decisió de la JEC d'inhabilitar Torra: "Això sí que és un cop d'estat".









COLAU: "EVITAR VIA JEC LA INVESTIDURA D'UN GOVERN PROGRESSISTA"





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha remarcat que el PP, Cs i VOX volen evitar a través de la Junta Electoral Central JEC "la investidura d'un govern progressista que desjudicialitzi la política".









URKULLU: "EMBULLA MÉS LA COMPLICADA SITUACIÓ A CATALUNYA"





El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmat que la decisió de la JEC és una notícia que "embulla més la complicada situació a Catalunya".





Urkullu ha destacat que la decisió pot ser recorreguda, per la qual cosa considera que "seria desitjable que el seu resultant fos la de 'desembolicar' i que no es portés a efecte".









En aquest sentit, el president de l'Executiu basc veu "urgent" emprendre una nova etapa i oferir solucions "des de la màxima responsabilitat i altura de mires per part de totes les parts en conflicte".





SCC EXIGEIX QUE TORRA DIMITEIXI





SCC ha exigit que Quim Torra dimiteixi immediatament, i ha criticat la seva "línia argumental basada en la desobediència sistemàtica".





Sosté que "a més de que ningú li ha votat", la Junta Electoral Central (JEC) li ha inhabilitat, però que ell té la gosadia de dir que no es va, alguna cosa que veu una vergonya.













LA ANC DIU QUE LA JEC NO TÉ "LEGITIMITAT"





Per part seva, la ANC ha assegurat que la Junta Electoral Central no té "cap legitimitat" per a inhabilitar a Torra, i ha convocat una concentració a les 20 hores en la plaça Sant Jaume de Barcelona.









ÒMNIUM DIU QUE ÉS UNA "VENJANÇA" DE L'ESTAT





Òmnium ha ratllat la inhabilitació de Torra com una "venjança" de l'Estat, al qual ha acusat de manipular la llei. "És una nova acció de repressió, inèdita en qualsevol democràcia, per part d'uns poders de l'Estat que tornen a manipular la llei com a arma política", ha recriminat en un comunicat després de conèixer-se la decisió de la JEC.





Òmnium ha advertit que aquesta inhabilitació, "en lloc d'humiliar al poble de Catalunya, reforça l'anhel de dignitat i llibertat", i ha cridat a la ciutadania a continuar defensant a les institucions catalanes.





FORN: "INTOLERABLE, INJUSTA I ABUSIVA"





El exconseller del Govern empresonat Joaquim Forn ha titllat de "decisió intolerable, injusta i abusiva" la decisió de la JEC i ha expressat "tot el suport" al president, després que la JEC hagi ordenat retirar-li la credencial de diputat i hagi resolt inhabilitar-li durant un any i mig per a l'exercici de càrrecs públics.













