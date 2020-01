Pablo Casado filtra que la JEC retira la condició d'eurodiputat a Junqueras

El president de PP, Pablo Casado, ha anunciat a través d'un tuit que la Junta Electoral Central, reunida en el dia d'avui, ha fallat en contra que Oriol Junqueras pugui recollir l'acta d'eurodiputat.





"Un altre recurs del PP a la Junta Electoral Central aconsegueix que Junqueras no sigui eurodiputat, i per tant segueixi a la presó sense viatjar a Brussel·les, com pretenia l'informe de Govern de Sánchez. A cada cessió als separatistes respondrem amb la fermesa de l'Estat de Dret", afirma el líder popular.