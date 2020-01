Noves eleccions a Bolívia per al 3 de maig

Els bolivians seran cridats novament a les urnes el 3 de maig d'aquest any per triar un nou president i vicepresident i per renovar l'Assemblea Legislativa.





Un membre de Tribunal Suprem Electoral (TSE) de Bolívia ha dit que "els bolivians seran cridats novament a les urnes el 3 de maig per elegir un nou president i vicepresident i per renovar l'Assemblea Legislativa".





La votació tindrà lloc aproximadament set mesos després de les eleccions anteriors, celebrades el 20 d'octubre de 2019, que van ser anul·lades arran de les denúncies de frau electoral.





Les eleccions tindran lloc "el primer diumenge de maig", ha anunciat Oscar Hassenteufel, membre de TSE, en declaracions als mitjans de comunicació de la ciutat de Sucre, capital constitucional i seu d'aquest organisme judicial bolivià.





La convocatòria i el calendari electoral es publicaran el proper dilluns 6 de gener.





En les eleccions de l'20 d'octubre, Evo Morales, el primer president indígena bolivià que va estar en el poder des de 2006, va ser declarat guanyador per quart període consecutiu.





L'expresident bolivià, que va denunciar la proclamació de la senadora Jeanine Áñez com a presidenta interina com un "cop d'Estat", passaria després a Mèxic com exili polític.





Actualment, Evo Morales es troba a l'Argentina, on va rebre la condició de refugiat.

El 18 de desembre, el Ministeri Públic bolivià va emetre una ordre de detenció contra Evo Morales com a part d'una investigació en curs per sedició i terrorisme.