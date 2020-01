Investiguen si Artur Mas està implicat en la trama del 3%

La Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil ha conclòs que l'expresident de la Generalitat Artur Mas està implicat en l'anomenat cas del 3% segons el qual dirigents polítics van obtenir comissions d'empreses constructores per afavorir obres públiques.









Mas hauria intermediat a favor del constructor Jordi Soler, propietari del Grup Soler i imputat per ser un dels principals pagadors de comissions a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La seva funció va consistir a usar la seva "influència política" per aconseguir contractes de la Generalitat i altres institucions governades per CDC.





Així ho ha indicat la Unitat de la Policia Judicial a jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata després d'examinar la documentació confiscada a l'empresari el mes d'abril i trobar nombroses comunicacions i reunions entre Soler i Mas que estarien relacionades amb la manipulació de licitacions de obres públiques.





La Guàrdia Civil destaca també que la constructora ha esborrat milers de correus electrònics ja que "existia algun interès en evitar que es trobés informació sobre els mateixos", segons publica el diari 'El Mundo'.





L'agenda electrònica de l'empresari Soler reflecteix una anotació datada el 14 de juny de 2013 a la qual assenyala que 'SB', a qui la Guàrdia Civil identifica com Sebastián Blázquez, director general del Grup Soler, li facilitarà "un informe per Artur Mas ". I afegeix que 'JC', en referència a Jaume Cardona, també directiu de la constructora, havia de fer el mateix amb un altre informe, però en aquesta ocasió, per a la mà dreta de l'expresident, Germá Gordó.





Entre 2009 i 2016 hi ha confirmades nombroses referències a trobades entre Soler i Mas en diversos restaurants catalans, com La Sala i Aligué, o a l'Hotel Majestic així com una cita amb l'expresident i la seva dona a la localitat de Rajadell.





Soler també va deixar constància en la seva agenda que Oriol Pujol Ferrusola, exsecretari general de CDC, els 'ajudaria' després d'aconseguir "l'homologació per treballar amb Red Eléctrica i Enagás".