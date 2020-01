Casado adverteix Sánchez que impedirà el "enderroc constitucional"

El president de PP, Pablo Casado, ha presentat el seu partit com dic de contenció del "enderroc constitucional" que al seu parer planteja el candidat del PSOE Pedro Sánchez per formar govern i li ha advertit que els populars li combatran amb tots els recursos possibles i sense descartar el judicial, ja que li ha advertit que si el Govern no activa el 155 a Catalunya si Quim Torra no deixa la presidència de la Generalitat, un cop inhabilitat, pot incórrer en un delicte de prevaricació.









Casado ha llançat un discurs encès en la seva primera intervenció al Congrés durant el debat d'investidura de Pere Sánchez com a president de Govern, en què ha advertit el risc per a Espanya del pacte de PSOE amb Unides Podem i amb ERC, el pacte amb els que "pretenen destruir" Espanya. "Vostè podrà esgarrapar la nació, però no aconseguirà acabar amb ella", li ha dit Casat a Sánchez, advertint que el PP serà "dic de contenció".





"Espanya és molt més, pot molt més i farà molt més per defensar-se", ha agregat, fent una crida d'unió a l'constitucionalisme i incloent en aquest grup als socialistes. "Només importa Espanya i Espanya no es rendirà", ha sentenciat.









