Sánchez: "No es trencarà Espanya"

El president del Govern en funcions i candidat del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez, ha arrencat aquest dissabte el debat d'investidura assegurant que "no es trencarà Espanya" ni la Constitució, si no que el que s'acabarà és el "bloqueig".





"Bon dia. No es trencarà Espanya. No es trencarà la Constitució. Es trencarà el bloqueig al Govern democràticament triat pels espanyols", han estat les primeres paraules del candidat a la Presidència del Govern.













Sánchez ha destacat que la llei "per si sola no basta" i ha defensat el diàleg per "superar la deriva judicial". En aquest sentit, ha culpat el Govern central anterior de la crisi a Catalunya assegurant que es tracta d'una "crisi heretada" que assumeix amb "lleialtat institucional" per a retornar-la a la política "deixant enrere la judicialització que tant de dolor ha causat en la societat catalana".





Per tot això, ha advocat per "reprendre" la política, "recomençar" i deixar enrere la via judicial.





En matèria laboral, ha assegurat que existeix "consens sobre les qüestions que han de ser derogades" sobre la reforma laboral del PP i "una majoria parlamentària que pugui garantir aquestes modificacions". Preveu aprovar un nou Estatut dels Treballadors per a simplificar les modalitats de contracte, el reforç de la causalitat dels acomiadaments, eliminar l'acomiadament per absentisme laboral justificat i limitar la possibilitat de modificacions unilaterals del contracte per part de l'empresa.





Ha promès "un nou Pacte de Toledo que garanteixi mitjançant el blindatge en la Constitució la sostenibilitat i la suficiència" del sistema públic de pensions. "Aquest serà el Govern de la garantia de les pensions dignes, a través de la suficiència i la revaloració del sistema públic", ha assegurat Sánchez.





També ha tingut paraules per a l'ecologia, i ha subratllat que "la contaminació i el canvi climàtic no fa distinció entre la dreta i l'esquerra. Ni tan sols distingeix entre els que creuen i no creuen en els seus efectes", per la qual cosa ha reclamat "un pacte per reduir les emissions de CO2 i que s'estableixi l'obligatorietat d'establir zones lliures de CO2 en tots els municipis majors de 50.000 habitants".





El Congrés acull aquest dissabte 4 de gener a partir de les nou del matí el que serà el tercer debat d'investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, i la previsió és que la primera votació de la seva candidatura es celebri al migdia de diumenge.





En tot cas, tot apunta que Sánchez no aconseguirà a la primera la majoria necessària, fixada en 176 vots, per ser investit president i que haurà d'esperar 48 hores, fins al dimarts 7, per poder ser elegit.





Sánchez ja es va sotmetre el març de 2016 al seu primer debat d'investidura, després del seu acord amb Ciutadans, i va fer el propi el passat mes de juliol, després de guanyar les eleccions del passat 28 d'abril, si bé en tots dos casos la seva candidatura no va fructificar.





El Ple d'investidura d'aquest dissabte, el tercer en el seu haver, arrencarà a les nou del matí amb la lectura de la proposta de l'aspirant lliurada pel Rei a la presidenta de Congrés. A partir d'aquí serà el torn de Sánchez, que pujarà a la tribuna per exposar a la Cambra el seu programa de govern, sense límit de temps.





Després de la seva al·locució inicial hi haurà un recés per donar temps a l'oposició a preparar les seves respectives intervencions i, després, serà el torn dels portaveus dels diferents grups, que intervindran de major a menor.





DUES HORES DE MITJA AMB CADA GRUP





Cada grup parlamentari comptarà amb 40 minuts d'intervenció: 30 de discurs inicial i 10 de rèplica, si bé la Junta de Portaveus que es reunirà mitja hora abans de l'inici del Ple pot acordar afegir tres minuts més de contrarèplica. Habitualment el debat del candidat amb cada grup dura de mitjana unes dues hores.





Es pressuposa que Sánchez anirà responent un per un a tots ells, també sense límit de temps, de manera que es dóna per segur que a la primera jornada el candidat debati amb Pablo Casado (PP), Santiago Abascal (Vox), Pablo Iglesias (Unides Podem) i els diferents representants de les seves confluències.





Posteriorment, serà el torn del Grup Plural-que integren 15 diputats de Junts, Més País-Equo, CC, NC, Compromís, el BNG, el PRC i Terol existeix- i de Gabriel Rufián (ERC), a què seguiran aquest mateix dia , o ja el diumenge, Aitor Esteban (PNB), Mertxe Aizpurua (Bildu), els diferents integrants del Grup Mixt -compost per UPN, Foro Asturias i la CUP- i Adriana Lastra (PSOE).





Després de les intervencions, es procedirà a la votació, que es fa per crida i cada diputat es posa en peu per proclamar el seu vot, el que porta el seu temps. Fonts de la Presidència de Congrés han apuntat que la idea és que la primera votació tingui lloc al migdia de diumenge, encara que tot dependrà del temps que dediqui el candidat a debatre amb els portaveus que intervindran aquest dia.





LA 'SEGONA VOLTA', 48 HORES DESPRÉS





L'hora en què s'anunciï el resultat d'aquesta 'primera volta' marcarà el Ple que caldrà celebrar-se en 48 hores, el dimarts 7 de gener, en el cas que Sánchez no aconsegueixi, com es preveu, la majoria absoluta (176 diputats) que es requereix en el primer intent.





En aquesta segona sessió, Sánchez tindrà deu minuts per demanar el suport de la Cambra, i els representants dels grups parlamentaris disposaran de cinc minuts cada un. En total, una hora més abans de començar la segona votació per crida, en què al candidat ja en té prou amb majoria simple (més sies que nos).





En el cas que Sánchez fracassi i no s'aconsegueixi una alternativa viable en els dos mesos posteriors a la primera votació, és a dir fins al 5 de març, el Rei, amb la ratificació de la presidenta de Congrés, haurà de dissoldre les Corts Generals al dia següent i convocar noves eleccions 47 dies després, el dimecres 22 d'abril.





Si el candidat aconsegueix l'aval de Congrés dels Diputats i surt investit, la presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, li ho comunicarà al Rei, als efectes del seu nomenament com a president de Govern central.





FINS A L'ÚLTIM MINUT I AMB ACUSACIONS DE TRAÏCIÓ DE L'OPOSICIÓ





Sánchez opta al seu tercer intent d'investidura embolicat en un clima d'excepcionalitat per la data en què se celebrarà el ple, enmig de les vacances nadalenques, i per les circumstàncies que caracteritzen el seu projecte de Govern: una inèdita coalició amb Unides Podem que requereix la col·laboració dels independentistes catalans d'ERC.





A diferència de les seves temptatives anteriors a 2016 i el juliol passat, les dues fallides, en aquesta ocasió el líder socialista es sotmet a un debat d'investidura amb els suports mínims amarrats per tirar-la endavant en segona votació, on tan sols necessita reunir més vots a favor que en contra.





Sánchez compta amb els vots a favor de Unides Podem, PNB, Més País, Compromís, Terol Existeix i BNG, amb els quals suma un total de 167 vots enfront de 164 vots en contra de PP, Ciutadans, Vox, Junts per Catalunya, la CUP, Unió del Poble Navarrès (UPN), Fòrum Astúries i Partit Regionalista Càntabre (PRC), que ha rectificat la seva disposició inicial a afavorir la investidura després de conèixer el contingut del pacte de PSOE amb ERC.





Les abstencions ja segures d'ERC i de Bildu garanteixen a Sánchez tenir més vots a favor que en contra en aquesta segona votació.





LA MUTACIÓ DESPRÉS DEL 10N





Per arribar fins aquí Sánchez ha hagut de mutar i imprimir un gir en el discurs que va mantenir en la precampanya a les eleccions del 10 de novembre, quan demanava una majoria més àmplia precisament per no haver de governar en coalició amb Unides Podem ni recolzat en els independentistes sota l'argument que cap d'ells aportaria estabilitat a país.





Però la repetició electoral no va complir les expectatives del PSOE que, lluny de millorar resultats, va passar de 123 a 120 escons al Congrés dels Diputats i va perdre la majoria absoluta al Senat.





Per a sorpresa de tots, en menys de 48 hores després de les eleccions, Sánchez va aconseguir un preacord amb el líder de Unides Podem, Pablo Iglesias, per governar en coalició i amb el líder morat ocupant una vicepresidència de tall social. Enrere van quedar les discrepàncies de fons sobre com afrontar l'independentisme a Catalunya que argumentava amb freqüència Sánchez per justificar la impossibilitat que el líder de Podem entrés al Govern.





En realitat, la caiguda de Podem el 10 de novembre també va flexibilitzar la seva posició negociadora davant del PSOE, adoptant una actitud menys exigent pel que fa a les carteres que volien ocupar dins de l'executiu.





Sánchez va passar així d'afirmar que no dormiria tranquil amb persones inexpertes de Podem al front de determinats ministeris a defensar la coalició amb els morats com l'única forma de Govern possible.





El ràpid acord amb Podem per governar en coalició va encegar la via d'una eventual col·laboració de PP o Ciutadans per permetre que el Govern tirés a caminar sense dependre dels independentistes.





De fet, en la primera ronda de contactes que va obrir el PSOE després d'aconseguir el seu preacord amb Podem incloure a ERC, entre altres partits, però no a PP ni a Ciutadans que, al costat de Vox, acusen Sánchez de "traïció" a Espanya per les seves cessions davant independentistes i nacionalistes.





ELS TEMORS DE LA DRETA





El compromís assolit amb ERC per sotmetre a consulta de la ciutadania catalana les conclusions a què arribi la taula de negociació sobre el "conflicte polític" a Catalunya que posaran en marxa el Govern espanyol i el Govern, unit a les cessions que veuen en l'acord amb el PNB, han encès les alarmes a l'oposició.





Pel líder popular, Pau Casado, Sánchez "ha pactat un referèndum amb els delinqüents que van donar un cop a l'Estat" i accedeix davant el PNB a expulsar la Guàrdia Civil de Navarra al cedir a la comunitat foral les competències exclusives en trànsit, si bé els populars s'obliden de recordar que el president José María Aznar va prometre l'any 2000 la transferència d'aquesta competència.





Unit a la por per una eventual desaparició de la Benemèrita a Navarra, Ciutadans mira amb recel l'acord que el PSOE ha subscrit amb el PNB pel compromís que inclou d'"impulsar" les reformes necessàries per "adequar l'estructura de l'Estat al reconeixement de les identitats territorials".





En un últim intent de trencar les costures del PSOE enfrontant als barons reticents a pactar amb l'independentisme amb Sánchez, la portaveu parlamentària de Ciutadans, Inés Arrimadas García, va cridar a diversos d'ells amb l'objectiu que es desmarquessin de l'estratègia del seu líder.





El que va aconseguir va ser que els líders territorials socialistes sortissin en tromba culpant Ciutadans de no voler impedir que la governabilitat d'Espanya descansi en forces independentistes, ja que amb el seu vot a favor seria innecessària l'abstenció d'ERC.





Vox també ha acusat Sánchez d'"agenollar" davant "uns autèntics colpistes" i "trepitjar la sobirania nacional de tots els espanyols" per "la misèria" de recuperar la presidència de Govern.





El candidat a la investidura arriba al debat sense haver donat cap explicació prèvia respecte dels acords assolits, encara que el contingut d'aquests documents si s'ha donat a conèixer al públic, des del programa de govern amb Unides Podem a l'acord que garanteix l'abstenció de ERC.