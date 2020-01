La televisió iraquiana revela el vídeo de l'atac al general iranià Qessam Soleimani

La televisió iraquiana 'Ahad TV' va transmetre imatges de l'atac aeri de l'dron de les forces americanes que victimizó a l'general iranià Qessam Soleimani prop de l'aeroport internacional de Bagdad.





Les imatges van ser capturades per una càmera de videovigilància.





Cap de la força d'elit iranià a l'-Quds responsable de les operacions de la Guàrdia Revolucionària a l'estranger, va exercir un paper clau en les negociacions polítiques sobre la formació d'un govern a l'Iraq, on Teheran pretén mantenir la seva influència.









Als seus 62 anys, Soleimani s'ha convertit en una veritable estrella a l'Iran en els últims anys, com ho demostra l'alt nombre de seguidors a les xarxes socials.









Per als partidaris -però també per als enemics - Soleimani, que va exercir un important paper en la lluita contra les forces radicals, va ser una figura clau en l'extensió de la influència de l'Iran a l'Orient Mitjà, on va reforçar el pes diplomàtic de Teheran, especialment a l'Iraq i Síria, dos països on Estats Units està compromès militarment. "Per als xiïtes de l'Orient Mitjà, és una barreja de James Bond, Erwin Rommel i Lady Gaga", va escriure l'ex analista de la CIA Kenneth Pollack, sobre el perfil de Suleimani, per al número de la revista Time dedicat a les 100 personalitats més influents de el món en 2017.





Per Occident, "és responsable d'exportar la revolució islàmica a l'Iran, de donar suport als terroristes (...) i de dirigir les guerres de l'Iran a l'estranger", va assenyalar Kenneth Pollack.





A l'Iran, immers en una greu recessió econòmica, algunes persones fins i tot van suggerir l'entrada de Soleimani en l'arena política local. No obstant això, el general iranià sempre ha rebutjat els rumors de presentar-se a la presidència en 2021.





El general es va dedicar més aviat a aplicar els seus talents al veí Iraq: per a cada desenvolupament polític o militar, es va moure per actuar entre bastidors, però sobretot amb anticipació.





El descobriment de l'Estat Islàmic extremista (EI), el referèndum per a la independència de l'Kurdistan o la formació d'un govern: l'ocasió de la casa, Soleimani es va reunir amb els diferents partits iraquians i va definir la línia a seguir, segons diferents fonts que van participar en les reunions, sempre celebrades en el major secret.





La seva influència, però, ve de darrere: Soleimani ja liderava l'elit d'Al-Quds quan Estats Units va envair l'Afganistan el 2001. "Els meus interlocutors iranians van ser molt clars en el fet que tot i que informessin a l'Ministeri d'Afers Exteriors, a la fin era el general Suleimani qui prenia les decisions ", va dir l'ex ambaixador dels Estats Units a l'Afganistan i l'Iraq Ryan Crocker a l'emissora britànica de la BBC en 2013.





Després d'estar entre bastidors durant dècades, Hassan va començar a aparèixer en els titulars després de l'inici de l'conflicte a Síria el 2011, on l'Iran ha donat suport fermament a el règim de Baixar al-Assad.





Un líder iraquià el va descriure, en una entrevista amb la revista New Yorker, com un home tranquil i poc parlador. "Estava assegut a l'altre costat de la taula, només, de manera molt tranquil·la. No parla, no comenta (...) només escolta", va dir.





Segons un estudi publicat el 2018 per IranPoll i la Universitat de Maryland, el 83% dels iranians enquestats tenien una opinió favorable sobre Soleimani, per davant de president Hassan Rohani i el cap de la diplomàcia, Mohammad Javad Zarif.





A l'estranger, alguns líders occidentals ho veuen com una figura central en les relacions de Teheran amb grups radicals com el Hesbol·là libanès i el Hamas palestí.