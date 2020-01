Rufián: "Si no hi ha taula de diàleg, no hi haurà legislatura"

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha advertit el candidat socialista Pedro Sánchez que si no hi ha taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern no hi haurà "legislatura". Rufián ha afegit que ERC ja ho va fer amb anterioritat i pot tornar a fer-ho.









En la seva intervenció durant la primera jornada de la sessió d'investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern, Rufián ha assegurat que si el poble català torna a ser "estafat", no s'estarà estafant ERC, si no "un poble".





Rufián ha apel·lat a l'ajuda de Podem i ha deixat clar que lluitaran i defensaran "fins a no poder més" els drets polítics de Quim Torra i Oriol Junqueras i ha afegit que poden "una pila" i tenen "molt d'aguant".









El portaveu d'ERC ha assenyalat també que el "problema polític" català no es resol "en tribunals i togues" i ha recordat que "cap president socialista" ha arribat a la Moncloa "sense Catalunya o contra Catalunya".





El candidat del PSOE a la presidència del Govern, Pedro Sánchez, ha garantit a Rufián la creació de la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat en 15 dies per a almenys deixar canalitzada la solució del "contenciós territorial" de Catalunya en aquesta Legislatura.





Així ho ha afirmat Sánchez en la 'picabaralla' amb el portaveu independentista durant la primera jornada de la sessió d'investidura. "No es preocupi, la comissió es crearà", ha promès el secretari general del PSOE, qui a més, ha dit que els socialistes acudiran a la taula "amb el millor dels ànims" perquè la seva voluntat és ferma i honesta.





"El PSOE vol resoldre el contenciós territorial i si no l'aconseguim en una Legislatura, almenys que el deixem canalitzat perquè els seus fills i les meves filles puguin trobar una Catalunya unida en la seva diversitat", ha reblat el president del Govern en funcions.