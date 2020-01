El canvi de posició d'Oramas redueix a dos vots la diferència entre suports i rebutjos a Sánchez

La sorpresa que ha suposat el canvi de posició de l'abstenció al 'no' de la diputada de Coalició Canària (CC) al Congrés, Ana Oramas, a la investidura de Pedro Sánchez redueix a només dos vots la diferència entre els suports i els rebutjos que recollirà la candidatura del líder de PSOE.









En la votació prevista per a aquest diumenge, vigília del Dia de Reis, el candidat socialista i president de Govern en funcions té garantit el suport dels seus 120 diputats, els 35 de Unides Podem, els sis de el PNB, els tres de Més País-Equo -Compromís i els altres tres que sumen els representants de Terol Existeix, Nova Canàries i Bloc Nacionalista Gallec (BNG): en total, 167 escons que no són suficients per sortir elegit en la primera votació, en la qual s'exigeix arribar a la majoria absoluta (176 vots).





Per contra, el bloc del 'no' suma ara 165 escons: els 88 de PP, els 52 de Vox, els 10 de Ciutadans, els 8 de Junts per Catalunya, els dos de la CUP, els altres dos d'Unió de el Poble Navarrès (UPN), un Fòrum Astúries, un altre el partit Regionalista Càntabre (PRC) i un més de Coalició Canària, la diputada ha decidit trencar la disciplina del seu partit, que s'havia decantat per l'abstenció, i votar en contra de la investidura de Sánchez.





Així les coses, la investidura de Sánchez encara està, a priori, garantida, excepte imprevistos d'última hora, però no sortirà investit president aquest diumenge, en no reunir la majoria absoluta necessària, però sí a la 'segona volta', que tindrà lloc 48 hores després, el dimarts 7 de gener, on ja només necessita més vots a favor que en contra.





I ho serà gràcies als seus 167 suports i a l'abstenció dels 13 diputats d'Esquerra Republicana (ERC) i els cinc de Bildu.





Perquè això sigui així, és fonamental que aquest diumenge, però sobretot dimarts que ve, no hi hagi absències, ja que la diferència entre sís (167) i nos (165) és molt ajustada i qualsevol baixa pot fer saltar pels aires la investidura.





Aquest dissabte no han pogut acudir al Ple d'investidura el líder de Més País, Íñigo Errejón, i ja està comunicada l'absència del diputat de el PNB Íñigo Barandiarán qui, però, ja va demanar i ha exercit el vot telemàtic per a la jornada de diumenge.